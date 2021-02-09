經濟部統計處今(9)日公布，去年第4季電腦及資訊服務業營業額達1179億元，年增5.5%，創下歷年單季新高。其中，電腦程式設計業營業額達901億元，資訊服務業營業額達278億元，雙創歷年單季新高。

數據顯示，109年第4季電腦及資訊服務業營業額1179億元，年增加5.5%，其中電腦程式設計業901億元，為歷年單季新高，年增3.9%，主因企業系統整合與通訊技術服務增加所致；資訊服務業278億元，亦為歷年單季新高，年增10.9%，主因COVID-19疫情推升網路銷售熱潮，致網站拍賣平台管理業者營收攀升，加上代客處理資料及備份系統服務等業績成長所致。

109年第4季專業技術服務業營業額932億元，年減少3.6%，其中管理顧問業因企業管理經營、網路通路行銷及公關顧問諮詢業務減少，致營業額年減少2.4%；廣告業及市場研究業因疫情客戶降低廣告投放量，年減少1.8%；專門設計業亦受疫情影響，產品及展覽活動設計接案量下滑，年減少7.8%；攝影業因婚紗攝影及影像輸出業績衰退、年減少9.4%。

(時報資訊)