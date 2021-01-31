大農大富平地森林園區位於光復鄉，是台灣首座平地森林園區，豐富自然生態，一年四季皆有不同風采。（羅亦晽攝）

於鳳林鎮的林田山林場，過去有「小上海」之稱，曾是台灣第四大林場，2001年卻因一場無情大火讓許多建物付之一炬，政府後來決定將其規畫成林業園區。（羅亦晽攝）

林田山林業園區中，保有過去運輸木材的老舊鐵道，民眾可於當中體驗林場早期風華。（羅亦晽攝）

池南國家森林遊樂區園區自然生態豐富，處處可見蝴蝶、紅嘴黑鵯等生物。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

池南國家森林遊樂區園區昔日為木瓜山伐木集材地，因而留有許多珍貴的伐木機具、蹦蹦車、蒸汽機關車、運材蒸汽機關車、汽油機關車、客車箱等林業文化資產；圖為汽油機關車。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情影響國旅爆發，不少民眾選擇前往森林育樂場域，享受被大自然擁抱的感覺，既可以避免群聚，又可以大口呼吸芬多精，增強免疫力；深受民眾喜愛的池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區等，除夕當天休園外，春節連假不打烊，每日開放遊客參觀遊憩，瑞穗生態教育館初三起開放參觀。

位在壽豐鄉鯉魚潭附近的池南國家森林遊樂區可遠眺鯉魚山，園區自然生態豐富，處處可見蝴蝶、紅嘴黑鵯等生物，加上昔日為木瓜山伐木集材地，因而留有許多珍貴的伐木機具、蹦蹦車、蒸汽機關車、運材蒸汽機關車、汽油機關車、客車箱等林業文化資產，透過健行步道進行森林浴外，同時感受歷史文化的禮讚。

於鳳林鎮的林田山林場，過去有「小上海」之稱，曾是台灣第四大林場，雖保存完整的伐木基地，2001年卻因一場無情大火讓許多建物付之一炬，政府後來決定將其規畫成林業園區，陸續整修檜木打造、曾為林田山人精神指標的中山堂及周遭日式檜木建築，並展出過去各種伐木器具、消防物等文物，展現林場早期風華。

大農大富平地森林園區位於光復鄉，是台灣首座平地森林園區，豐富自然生態，一年四季皆有不同風采，因提倡低碳旅遊，民眾可騎行單車暢遊在13公里的林間，吸取芬多精享受淋浴，幸運時還可見環頸雉出來覓食。此外，除了以花東縱谷為意象，在去年底落成的新遊客中心外，一旁繽紛花海區及蟻窩藝術網皆是熱門打卡景點。

花蓮林管處在農曆年節期間，各別於池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區及瑞穗生態教育館，推出系列精彩活動，鼓勵民眾在春節連假期間戶外踏青；此外配合中央防疫措施，遊客入園內皆需量測體溫，進入室內展館須配戴口罩並配合手部酒精消毒。

(中時 )