搶攻春遊商機，全台首家「巧虎夢想樂園」即日起至2月25日推出快閃不限時、一票暢玩專案，平日12歲以下孩童票每位750元；國定假日孩童票則為每位850元，而家長陪同票平假日每位150元，營業時間同步調整為上午10點至下午5點半。疫情期間管制入園人次，採實名制、上限控管50組內，每天以酒精消毒場域玩具、每晚結束營業後，使用臭氧機進行消毒，確保每位家長與小朋友們，皆能在最安全的環境下安心遊玩。

以探索海洋為主題的「巧虎夢想樂園」是全台第一個「有故事」的室內遊樂園。某天，巧虎跟他的好朋友們接收到任務，要去營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，於是他們前往潛艇基地搭乘潛水艇出發，途中經過海洋大球池的種種考驗，終於完成拯救小藍鯨的任務。

以此故事發展為核心，樂園裡有超多遊樂設施及互動體驗遊戲！「琪琪夢想體驗城」可到各種店鋪體驗職業角色扮演，如烘焙店老闆、冰淇淋店長和加油站長等，透過現場佈置的可愛場景及精挑細選的擬真食物、食材設計，讓孩子不管是日式料理、西式料理，甜點等，隨時都可以端上一盤特製料理給爸媽吃，豐富孩子角色扮演的樂趣。

「巧虎繽紛大球池」也是小朋友們的最愛，除了有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂項目，可讓小朋友們在此區放電一整天，而冒險球池的溜滑梯還設置互動投影，會隨著小朋友們的玩樂而變換圖案。

樂園場域中的「妙妙未來實驗室」有先進的科技設施，其中魔法實驗室的互動式螢幕有多種親子小遊戲。家長們可在此區帶著小朋友們一起享受親子時光，充分體驗科技發揮創造力。

「桃樂比互動遊戲區」，在此區可看到正被大鯊魚攻擊的小藍鯨！有一塊塊積木讓孩子們發揮組合與創造的能力，小朋友可自行搬運、組裝，訓練創意的表現，打造專屬自己的作品，同時還能訓練手眼協調。最後，小朋友們溜下小藍鯨溜滑梯，解救任務成功。

(工商 )