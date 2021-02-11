信義鄉草坪頭，李花與櫻花爭艷。（廖志晃攝）

春節連假，正逢櫻花盛開，信義鄉草坪頭櫻花與李花爭艷；望高寮櫻花林也是全面綻放，可以登高攬勝；魚池鄉九族文化村種植5000棵櫻花，也已花開7成，還有最新的遊樂設施「西班牙海岸」，最適合親子遊賞同樂。

九族文化村經理黃瑞奇表示，九族是國內唯一獲得日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，目前，山櫻花和八重櫻已經花開7成，後續還有吉野櫻、富士櫻接力登場，花期延續到3月上旬；今年九族櫻花祭推出日式櫻花餐、櫻花市集、茶會及詩會，3月7日之前，每天晚上還有夜櫻秀，可以欣賞日夜迥異的櫻花風情。

信義鄉草坪頭原本是玉山茶區，20年前在茶園間種植各種櫻花、李花、桃花及杏花，如今蔚然成林，每年櫻花季都吸引遊客上山賞花，也是賞櫻重鎮；信義鄉長全志堅表示，草坪頭風光明媚，櫻紅、李白爭妍競艷，現在正是最美的時候，各種花陸續綻放，花期可以延續到3月，當地生產優質茶葉、蔬果，遊客賞櫻還可以品茗，品嘗現採、最新鮮的高山蔬菜。

信義鄉望高寮位於新中橫公路，省道台21線116公里處，種植約2公頃的櫻花純林，由於管理望高茶園的陳才毅，經常僱工修剪枝條及除草，櫻花林景觀清幽雅緻，之字形的步道兩側形成櫻花隧道，漫步其間，心曠神怡。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，草坪頭、望高寮的櫻花，今年大爆發，花況極佳，而且，因為山區海拔高，生產的蔬菜、水果及茶葉，品質絕佳，歡迎大家到信義鄉賞櫻花，到東埔溫泉泡湯，採購優質農特產品，保證不虛此行。

信義鄉望高寮櫻花林，吸引遊客流連。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花茶會，花下品茗別有風味。（廖志晃攝）

九族文化村新遊樂設施「西班牙海岸」。（廖志晃攝）

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