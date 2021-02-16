雲林縣四湖鄉箔子寮彩繪村「金牛納福」3D彩繪，邀在地居民共同創作。（曾進成提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉箔子寮彩繪村為迎接牛年到來，今年由著名3D彩繪家曾進成以藍寶堅尼超跑大牛標誌為發想，花費1星期創作「金牛納福」3D彩繪，並請在地居民協助上色，新春期間吸引眾多遊客前來騎「大牛」一圓超跑夢。

曾進成去年在箔子寮地方信仰中心普天宮廟埕地面，配合鼠年創作1幅「金鼠賜財」3D彩繪，大受歡迎，因此今年普天宮與雲嘉南濱海國家風景區管理處、箔東社區發展協會再邀曾進成創作牛年3D彩繪「金牛納福」。

曾進成為讓社區有參與感，邀10餘名村民一起創作，由曾進成負責構圖，村民協助為單一色塊上色，曾進成再進行明暗、漸層等細部上色，為了確保耐磨不褪色，最後塗上保護層、防水漆，整幅畫的色層加塗層達13層之多。

「金牛納福」3D彩繪以藍寶堅尼超跑大牛標誌為藍圖，除了有「牛轉乾坤」之意，也讓大家可以騎「大牛」過過癮，遊客紛紛拍照打卡，表示買不起千萬元大牛超跑，騎在大牛3D彩繪上，也算是一圓超跑夢。

曾進成表示，他曾於大陸湖南、台灣台中后里與石岡、嘉義布袋創作彩繪村，4年前進駐箔仔寮社區彩繪，創作盤古開天、哪吒大鬧東海、嫦娥奔月、牛郎織女、西遊記等中國神話人物，藉由3D彩繪技巧，讓神話人物突破平面限制與遊客互動。

曾進成說，為了自我突破，他還創作了4D彩繪，藉由多片立體牆面，站在一側觀看是達摩，走到另一側則隨著角度逐漸變成彌勒佛。還有3公尺的佛祖頭像凹雕，以向內雕刻技巧，讓雕像彷彿會隨著觀賞者的移動而轉向，走到任何角度，雕像都會盯著觀賞者看。

(中時 )