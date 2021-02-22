親子一起畫燈籠、猜燈謎，提前歡度元宵小過年。（市議員陳文政服務處提供／陳世宗台中傳真）

「看過燈籠、提過燈籠、就是沒有畫過燈籠。」參與活動的家長與小朋友都興奮地說。市議員陳文政與葳格教育基金會、彰化縣文化創意發展協會一同辦理「2021親子燈籠點睛、猜燈謎過元宵」，吸引近百名大小朋友共襄盛舉；親子一起畫燈籠、猜燈謎，提前歡度元宵小過年。

陳文政指出，全球華人每逢佳節喜慶家戶街道總會「張燈結綵」，除凸顯熱鬧氣息，更是中華文化的象徵。近年來網路與3C產品發達，每到年節雖仍處處可見燈籠，但大多都是工廠製品，許多小朋友從未接觸過紙燈籠這項民俗工藝品。

市議員陳文政與葳格教育基金會、彰化縣文化創意發展協會，特於元宵節前夕於北區立人里、長青里一同辦理「2021親子燈籠點睛、猜燈謎過元宵」活動；特別準備傳統的宣紙燈籠，讓大小朋友可以發揮創意，用水彩畫上喜歡的圖騰，透過自行創作，進一步地了解屬於中華文華的精神與價值。

陳文政表示，因應防疫時期，無論是工作人員或是活動參與者，活動主辦單位都有確實量測體溫、實名登記，讓大家在疫情期間，仍可以安心地參與元宵活動，感受佳節氣息。

陳文政強調，除今年元宵燈籠彩繪報名踴躍、去年協辦的獅頭工藝體驗活動也相當熱烈；透過輕鬆的手作活動，加深孩子對自身文化的了解是件相當有意義的事。未來會繼續協助的各式文化活動辦理，提供家長與小朋友們更不一樣的假日活動。

(中時 )