彰化有6人集資買2000萬超級紅包刮刮樂彩券，刮中100萬元；中獎的賴姓男子說，他和同學等人合資，刮中100萬時還以為看錯數字，同學正籌備婚事，大家都說是結婚帶來好運。

彰化縣大村鄉的炘佰樂彩券行傳出有6人合資買了18張台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂彩券後中了新台幣100萬元，店家今天上午開門燃放鞭炮與街坊鄰居分享喜氣，中獎的賴男及他的叔叔也特別到彩券行感謝店家。

開設彩券行的張姓業者說，過年期間生意很好，很多人都來買刮刮樂彩券，大年初一有6個人集資買了18張的2000萬超級紅包刮刮樂彩券，後來客人打電話來說他們中了100萬元，他聽到消息很高興，中獎客人也包了紅包送給彩券行人員。

集資中了百萬大獎的賴男接受媒體聯訪時說，他和國中同學高姓男子以及叔叔、公司同事等6人，每年過年都會相約聚餐聊天，也會買彩券沾沾喜氣，今年他們一人出6000元集資買了18張刮刮樂彩券，刮到100萬元時還以為看錯數字，仔細檢查一番，才確定中了百萬大獎。

賴男指出，刮到百萬彩券的是他的國中同學，同學正在籌備婚事，俗話說「娶某前、生子後」運氣特別好，眾人都說是同學的好運帶來百萬獎金，除了百萬彩券之外，他們其他張的彩券也有中獎，加起來獎金有103萬2000元，不過大家都還沒想到獎金要怎麼使用。

至於高男則在接受媒體電話訪問時說，他們刮彩券中獎時，一度把100萬看成10萬，中獎覺得不可思議也很高興，領到獎金後會把錢存下來做為結婚基金。（編輯：李錫璋）1100217

(中央社)