插隊還嗆人沒愛心！一名網友分享，排隊買燒餅期間，一名少婦帶著5歲多的女兒想插隊，他不肯讓竟被嗆沒愛心，還被逼問「小孩餓了不能先買嗎？」原PO擔心與其大吵恐讓路人誤以為自己欺負對方，因此決定用妙招，告訴女童附近的速食店更好吃，讓孩子當場炸毛、瘋狂盧媽媽說要吃薯條、炸雞。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，早上去某家燒餅店買燒餅，排隊期間竟有一名少婦帶著約5、6歲大的女兒想要插隊，由於他已經排隊等了很久，因此不願意讓對方插隊，結果竟反被嗆說：「我這兒有孩子啊！小孩餓了不能先買嗎？你怎麼這麼沒愛心？」

男網友當下超傻眼，同時也擔心萬一發生爭吵，恐會讓路人以為他欺負婦孺，因此他想了想便蹲下告訴女童：「小朋友你看，那邊有肯德基跟麥當勞，他們的薯條、漢堡和炸雞都比燒餅好吃多了！」結果女童聽了立刻炸毛嚎叫「媽媽我要吃麥當勞！我要吃麥當勞！我就要吃麥當勞！」

網友一看狂讚原PO是高手，「這招厲害了！真的是高手」、「這鍋甩得漂亮」、「大師神操作」、「這樣就對了，插隊就是不行，妳的孩子干我屁事啊！笑死」、「神回覆」、「這反應100分」、「這招好！根本不用跟家長對幹，讓熊孩子弄回去」、「這招太厲害」、「好棒的智慧，看他下次還敢不敢亂插隊」、「為自己的插隊合理化的人實在是...你做得好」。

(中時新聞網)