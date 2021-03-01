明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby）近年頻傳婚變，婚姻狀態讓外界霧裡看花，雖然夫妻倆昨（2月28日）罕見都出席「微博之夜」活動，但兩人卻沒互動，位子隔超遠，而昨天還是Angelababy的32歲生日，眾星都為Baby慶生，但黃曉明反神隱，慶生照片不見他的身影。

黃曉明和Angelababy昨晚久違都現身「微博之夜」活動，不過黃曉明昨沒走紅毯、Baby則獨自一人走紅毯，夫妻倆的座位也沒安排在一起，位子還隔超遠，兩人沒有互動、也沒有眼神交流，值得一提的是，昨天還是Angelababy的32歲生日，楊冪、倪妮、鄧超等眾星都在活動上為Baby慶生，但同場的黃曉明反而神隱，慶生照片都不見他的蹤影，相當神秘。

倪妮曬照為Baby慶生。（圖／取材自倪妮微博）

楊冪曬照為Baby慶生。（圖／取材自楊冪微博）

不過黃曉明則被拍到，他在台下默默拿手機拍Angelababy，看起來是想記錄老婆上台的畫面，直到Baby走下舞台黃曉明則才放下手機，小細節也被網友解讀為是低調放閃，微博還以「黃曉明在台下拍Angelababy」登上熱搜榜，看來夫妻關係還好著呢，也讓婚變傳言不攻自破。

其實黃曉明在昨天凌晨一到，他就準時在微博發文為Angelababy慶生，黃曉明還浪漫地選在0點32分，呼應Angelababy過32歲生日，黃曉明發文寫下：「生日快樂」，不過黃曉明相較於去年寫「媳婦兒，生日快樂」，文末還附上1顆愛心，這回發文語氣顯得冷靜，還少了對Baby的稱呼，也讓黃曉明和Baby的夫妻情再度引發討論。

(中時新聞網)