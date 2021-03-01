物價年年上漲只有薪水不漲，一名網友日前在家中找到民國91年的薪資袋，裡面還保留著當年發的薪資條，1月和3月的薪水平均4萬左右，滿滿的青春回憶PO上網後引起網友議論，有人認為這是當年加班用肝換來的高薪，「那個時候是土豪了吧！」，也有人感慨19年過去了，薪水不但沒漲還縮水，「扯爆、比我現在的薪水還高」。

這名網友2月28日在臉書《爆廢1公社》貼出民國91年的薪資袋，從照片上可以看到原PO是從事印刷業，分別在1月、3月時領到約4萬2千元及3萬9千元的薪水，光是加班時數就破百小時，像是1月加班了160小時，多領了1萬4千元，3月則是加班117.5小時，多領1萬1千元，而底薪只有約1萬6千元、1萬8千元，加上其他津貼、超時加班等才累積到約4萬元的薪水，這份高薪可說是用肝換來的。

對此，網友紛紛留言：「民國91年的近4萬超好用」、「靠加班燃燒生命得來的」、「感覺很母湯，加班100小時以上這太操了」、「這時代去考公務員算好上，但是去的人少，主因是外面的薪資更高」、「91年的4萬元，現在的不知道幾萬去了，厲害厲害」。

也有人表示，這種薪水現在已經領不到了，「現在加班政府規定時數，所以生產、效率等獎金，不是完全取消就是大縮水」、「真的沒感覺現在薪水比以前高，工作20幾年了，20年前底薪低，但是各種補貼，制服不用錢、全勤、便當費、交通費等，住外縣市的來台北宿舍還不收錢，現在你要加班公司還不給加班」、「剛出社會時加班時薪都乘以2，現在都沒有了」。

還有人感慨，與19年前相比物價早就不一樣，結果薪水也沒變多，「薪水多寡其次，重點物價差很大....」、「別搞錯重點啦，現在也是加班加到死，但薪水頂多30K而已」、「扯爆、比我現在的薪水還高」。

(中時新聞網)