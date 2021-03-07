原po將對話發出，讓不少網友笑翻。(圖截取自Dcard)

朋友之間談錢傷感情，若不是百分之百信任對方，胡亂將錢借出去恐怕是有去無回。一名女大生分享，某日好友突然要求她拍下帳戶餘額回傳給自己，讓她相當納悶詢問友人用意為何，沒想到對方神回一句讓她瞬間三條線，而文章曝光後讓不少網友笑翻，直說這招夠狠。

一名女大生日前在Dcard上發文表示，更貼出對話截圖內容，她表示朋友突然要求她，「你可以拍存摺餘額給我嗎」，讓原PO相當疑惑，「神經病喔，拍給你看幹嘛？」這時友人緩緩吐出一句，「因為剛剛有人跟我借錢」。

原PO才意識到，好友是在暗酸自己存款不多，帳戶餘額肯定剩不了多少錢，所以可以用她的帳戶餘額當做擋箭牌，就不必把錢借出去，讓她好氣又好笑的以「需要的喊聲」為題分享，讓不少網友笑翻，還有人神翻譯，「我自己的解讀是，左邊的手頭有錢但不想借給別人，所以想營造自己也很窮的假象，這才找上右邊的跟他借拍一下帳戶餘額，言下之意就是在嘴右邊的那個很窮」。

而貼文發出後引起不少網友共鳴，紛紛秀出自己的帳戶餘額，「我都用六位數的密碼守護不會超過三位數的存款QQ」、「我剩下5塊哈哈哈哈」、「雲端共享貧窮」、「也可以跟我借，搞不好我的存摺更有說服力」、「我剩2塊，有人要來跟我借嗎」、「我剩下3塊，想領也不知道怎麼領」。

(中時新聞網)