44歲陳姓男子因為缺錢花用，竟異想天開，以手推車隨機竊走路邊一輛重機車，並藏放在偏僻巷弄，打算另尋買家拆解零件變賣求現。當被害人發現車輛遭竊後，立即向警方報案，而員警在調閱監視器後，不到1個小時的時間之內，就查出了嫌疑人身分，並依據其供詞，將失竊的車輛尋回還給了被害人。

蘆竹分局22日17時接獲被害人報案指稱，其兩週前停放在蘆竹區中正北路上的1輛重機車失竊，員警接獲報案後，隨即前往案發現場查訪，並訪得1名目擊證人，原來竊嫌行竊當時，因力氣不足，還向一旁目睹的婦人佯稱是要幫友人拖運故障機車送修。

最後竟在這名不知情婦人的協助之下，將這輛贓車架上手推車載運而走，經員警調閱監視器後，很快就查出了這名竊嫌的身分，並在證人的指認之下，讓竊嫌無從抵賴。而員警最後也依其供詞，在距離2公里左右的奉化路某偏僻巷弄內尋獲了車輛。

蘆竹分局呼籲，車輛停放時，請加裝鎖具，長時間停放時，請選擇停車場或有人看管之處停放，以免因忽視疏忘，而遭宵小覬覦。

(中時 )