轉職、換跑道先找他們！

農曆年後是許多人選擇轉換職場跑道的時機，會有想要轉職的念頭，無非就是受了委屈、對薪水不滿或者是覺得在該產業不適應，特別是年輕人感到茫然、找不到方向時，總會想多嘗試各式各樣的領域，才知道未來的方向在哪。特別是在疫情時期，許多產業有了重大的變化，開始讓求職市場出現不一樣的情境。

能讓人感到既安心又幸福的轉職產業，是該產業領域的職缺大多都有完整的企業教育體系，讓即便是想跨領域、轉換跑道的人都能跟著培訓習得專業技能的職位，《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，找出網友討論度最高的「安心產業」，會有哪些業別會上榜呢？快一起來看看吧！

第一名－餐飲業

人家說民以食為天，越來越多人以餐飲為志向，想要在這個領域闖出一番天地，特別是在疫情時代裡，許多原先是以國際觀光休閒服務取向的產業，因為停業、裁員，讓人才開始紛紛往餐飲業集中，餐飲業者的品牌化、系統性經營也讓網友看好發展前景，認為是在完整的教育訓練下可以沒有顧慮的轉職產業。像是王品集團旗下的各個餐飲品牌，薪資福利業界有目共睹，王品的教育訓練系統更是出了名的縝密，從門店到集團都有完整的訓練系統，更有學分的計算，希望能精實集團員工增進各項能力，可以說是相當熱門的轉職選擇。

第二名－房仲業

房仲業可以說2020年下半年後受房市帶動越來越熱門的求職選擇，由於產業前景看好，吸引各行想挑戰高薪的優秀人才轉戰房仲。像是信義房屋不僅提供新人前六個月5萬保障薪，工作30天若不適應想離職，還提供5萬轉職金，等保障薪資期結束後，仍然有高底薪加獎金的制度，讓人衝刺獎金的同時也能夠感到安心。信義房屋同時也有完善的教育訓練，一對一師徒制讓新手可以盡快熟稔各項工作，升遷制度更是透明、平等。一連串的福利讓轉職者可以無後顧之憂打拚事業，因此不少網友為此心動，讓房仲業成為轉職的選擇。

第三名－保險業

保險業通常也是普遍被認為，工作不太需要門檻，肯打拚就會有結果的工作產業之一，有網友認為幾家保險人壽公司薪資福利其實大同小異，不過在教育訓練上，各家可能會有程度上的差別，因此若是要轉職到保險業的話，務必要做好功課，才能讓自己有充分的資源可以在產業中成長、茁壯。像是有網友討論到國泰人壽的教育訓練就相當扎實且完整，還有底薪的保障，服務的多元性也對轉職人來說是不小的益處。

第四名－零售業

零售業的範疇其實相當廣泛，由於選擇更多，因此被認為是頗適合轉職的產業別，特別是零售業在疫情中的影響相較之下較小，更增加吸引力。各大零售業大多都有套標準的教育訓練流程，不太會有過於困難的門檻。以統一超商7-ELEVEn來說，不僅有專業能力的教育訓練，同時還有多項「通識講座」供員工增加工作與生活的視野，同時鼓勵並協助員工精進，並開創自己的事業，系統化的訓練讓零售事業更有前景。

第五名－傳直銷

傳直銷普遍被網友認為是沒有門檻的一個產業別，同樣也是屬於努力會有回饋的產業別，傳直銷的職業教育訓練也相當完善及完整，因此不少網友都直言，雖未必是首選，但傳直銷產業都會是轉職考慮的選項之一。

第六名－文創業

文化創意產業範疇也相當多元，文化部、經濟部近年都有相當多對於文創業的培植、補助計畫，因此越來越多人都想投入這個領域，也相當看好這個領域的前景，不過也有網友提到文創業需要培養更多的創意，才會對職涯有較大的幫助。

第七名－食品業

食品業因為宅經濟的興起，需求增加，讓食品業成為網友們的轉職選擇之一，更看好其發展，同時因為食安議題受到注重，因此大部分食品大廠的教育訓練都相當嚴謹，更可以因此打下較穩固的基礎，在業界有更好發展的機會。

第八名－運動產業

由於民眾健康意識抬頭，運動產業可以說是頗具潛力的產業之一，不過要在運動產業中有所發展，付出的努力可能要很多，特別是從零開始的求職者，不過也有網友分享在運動產業中的收穫，認為是很值得的職涯投資。

第九名－觀光休閒業

觀光休閒業雖然在疫情中重創，不過因為國內防疫成效佳，讓國旅為產業界加溫，同時政府積極扶植、補助，也有許多人才培育計畫，讓不少初出社會的人才投入到該行業中，同時也以嚴謹的教育訓練為職涯打下穩固基礎。

第十名－補教業

補教業受到討論的部分較著重在成人教育上，像是職涯進修、語言學習等，各機構多有完善職訓體系，同時在工作中也能學到額外的知識、技能，因此對未來的職涯發展也頗有幫助，網友認為雖然有點辛苦，不過仍是相當有保障的產業。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月31日至2021年01月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『求職安心產業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時新聞網)