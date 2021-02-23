有前銀行行員跳出來解釋這項規定的背後原因。(圖擷取自爆怨公社)

近年來相當流行將身上的銅板存下，等到累積到一定金額後，將全數零錢取出換成鈔票。不過一名網友分享，自己存了一整桶的10元到銀行想換成鈔票，卻被主管拒絕，對方表示需先將硬幣存入帳戶後，再去提款機領鈔票，讓他相當不解，而貼文發出後，就有前銀行行員跳出來解釋，這並不是行員故意刁難。

原PO將整個事發經過分享在「爆怨公社」，他表示這3年來都在同樣的分行交易，有時是帶著鈔票換銅板，有時則是銅板換鈔票，金額從幾千元到幾萬元不等，從沒發生過問題，而今年過年做了點小生意，所以身上有許多的10元銅板，於是一如往常的，他走進銀行準備換鈔。

不過這次他被門口一位主管攔下，對方向他表明無法直接將銅板換成鈔票，而是需先將這些銅板存入戶頭後，再從提款機領出鈔票，但礙於身上剛好沒帶到該銀行的卡片，於是他決定現場申辦一張，不過又因為申辦新卡需收取100元的費用，雙方起了一點爭執。

貼文發出後不少網友指出，現在許多銀行都是這樣作業，「現在幾乎都是存進去啊！要用再領就好」，此外，就有曾擔任銀行行員的網友分享，這是為了防洗錢及建立金流，才會規定要先將錢存到戶頭再領出，這樣便有金流的來源及流向，要抓帳也能幫上忙，當碰上問題時也能快速找到人，「有時候不是行員很機車，是政府規定很多」。

(中時新聞網)