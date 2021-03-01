國民黨主席江啟臣今天到關廟鳳梨產區與農民、盤商座談，聽取農民心聲。(曹婷婷攝)

大陸禁台灣鳳梨進口，農民一片哀嚎，國民黨主席江啟臣今天到關廟鳳梨產區與農民、盤商座談，聽取農民心聲，農民反映種植成本1顆14元，憂心補助太低無濟於事，也有農民反映明年要收的才是大問題，要繼續管理還是放棄？要求政府10億元配套措施要趕快讓農民了解，「今年產季再過1周就要採收，現在不知怎麼辦是好？」

江啟臣今天中午率立委翁重鈞、國民黨副祕書長謝龍介、前立委高思博等藍營民代到關廟，聽取農民與相關業者心聲。江啟臣也承諾會請黨籍立委彙整產區農民心聲，他同時也批評，民進黨政府早就承諾要幫農民把水果外銷到其他國家，「執政5年了，不要辜負人民期待跟違背承諾。」

農民遇到問題，政府要盡快提出辦法，短時間內確保農民不要血本無歸，也不要因此影響後續到底要不要採收鳳梨，這不只是血本無歸，甚至會傾家蕩產，這也是他此行目標。

現場有農民表示，以去年來說，政府補助農民鳳梨災損以1公斤8元計算，但種植成本每公斤起碼14元，希望政府能改以每台斤8元計算，減輕農民損失。

另外農民也質疑10億元補助到底要怎麼用？用在哪些地方？政府應趕快讓農民知道。

立委翁重鈞表示，他認為，10億元紓困方案「現在應該還沒有這一筆錢」，而是從其他未執行預算挪用，現在也尚無具體做法，他會匯集各產區農民意見，務必要求政府落實。

(中時 )