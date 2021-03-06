江啟臣（左）說，現在青工總會的年輕朋友態度積極，相信向下扎根，未來年輕世代的力量會更強。（黃立杰攝）

國民黨主席江啟臣（右1）和國民黨智庫副董事長連勝文（左2）6日皆出席南投縣青工總會會長交接布達典禮，兩人互動一般，僅簡單寒暄。（黃立杰攝）

連勝文（演講者）說，青年是國民黨的夥伴，國民黨要持續推動國家改革進步，在過程中他看見青年朋友的力量。（黃立杰攝）

中國國民黨黨主席將在7月改選，選戰漸漸白熱化，外界卻有些霧裡看花，而國民黨主席江啟臣，和近期表態考慮參選的國民黨智庫副董事長連勝文6日晚間難得同台，出席國民黨南投縣青工會總會長交接，兩人互動一般，但都避談黨主席改選話題，強調國民黨一定會爭取青年參與，有青年才俊一定壯大。

南投縣青工會總會長交接典禮6日晚間6時在南投市南島會館舉行，新任總會長由南投市民代表廖怡琇接任，江啟臣和連勝文都到場參加並上台演講，表達對青年世代的展望。

江啟臣已宣布爭取連任黨主席，先抵達會場，他說和連勝文搭同一班高鐵到台中，在高鐵有遇到連勝文，兩人相談甚歡，但沒有談到主席選舉。話鋒一轉，江啟臣表示，過去的國民黨，說遵守政黨退出校園就退出校園，說退出媒體也退出；現在青工總會的年輕朋友態度積極，相信向下扎根，未來年輕世代的力量會更強。

連勝文日前表態考慮參選黨主席，今天出席活動則說，自己本來想去看兒子打籃球，但青年朋友的活動更重要，剛剛他也得知兒子打球贏了，今天可以說是喜上加喜，和江主席近期也多有互動。上台致詞時連勝文表示，青年是國民黨的夥伴，國民黨要持續推動國家改革進步，如果做為國民黨青年，而沒有宏大理念關懷社會，只關心個人利益的話，不如不要碰政治。席間連勝文也相當有活力，頻頻和青年黨員互動、合照談話。

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(中時 )