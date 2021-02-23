近幾年外送平台興起，成為懶人福音，只要在家動動手指就能吃到美味的餐點。但有網友卻在PTT上抱怨，表示餐點送來發現超難吃，結果一查店家地址才發現街景根本沒有那家攤販，讓他氣得直呼「沒聽過的店是不是超雷？」不少人也紛紛跳出來急勸「千萬別點」。

一名網友今（23）日晚間在PTT八卦板發文，表示他透過外送平台點了一盤滷味，沒想到超難吃，還幽默用電影《食神》的台詞形容「豬血一夾就散，蘿蔔沒入味，大腸我沒點，不然裡面應該有陀屎」。事後他決定上網Google店家地址，卻發現街景圖根本沒有該家滷味攤，忍不住生氣發問「外送平台一堆沒聽過的店，是不是超雷？」

文章引起許多共鳴，不少知情人都紛紛留言表示，「評價黑了換個人頭再申請一家，還能換個高檔一點的名字」、「沒店面的不要點，很可怕，他不怕你找上門，也不用管商譽」、「很多連店都稱不上」。

有網友也點出避雷得關鍵，首先是陌生店家最好先上網查評價，再來就是如果查到沒店面的餐廳千萬別點，「沒店面的別點，用Google地圖大概看一下店家外觀，評價參考用，但一樣能從1、2星去看大致狀況，然後再強調一次，沒店面的不要點，除非真的沒東西可以吃，我身邊都踩雷踩到怕了」、「陌生店家先google一下，比較安心」。