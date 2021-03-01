台灣鳳梨遭大陸封殺，自今天起暫停進口。（圖／Shutterstock）

大陸禁運台灣鳳梨，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌府院三巨頭，近日兵分三路南下產地，喊出打造鳳梨國家隊，想穩定民心，不少綠營政治人物也都紛紛在臉書發圖文力挺農民，呼籲大家吃鳳梨。但民進黨創始黨員之一、前民進黨立委林正杰今(1日)對此痛批，「民進黨的腦容量就這幾cc？搞一個『吃鳳梨國家隊』」。

蘇貞昌出席屏東高樹「政府相挺．農友放心」政府媒合企業認購國產鳳梨活動時說，蔡總統已指示將成立農產品國家隊，不會讓鳳梨價格比去、前年均價差，一定不會讓農民吃虧。

針對此做法，林正杰1日在臉書諷刺地寫下，「吃鳳梨國家隊隊長蔡英文、副隊長是蘇貞昌、隊員就是所有愛吃介殼蟲的傻蛋」，因為大多國家都檢疫，連駐日代表謝長廷都不好意思跟日本人開口。

不僅如此，林正杰認為，要解決產品質量檢驗問題，改善蟲蟲危機才是治本之道，並反問大家「不是嗎?」網友見狀則是留言寫下，「國家隊？老共一聽就笑了」、「政府此時少說嘴多動手，收購免費分送全民一人一顆鳳梨」、「只禁鳳梨就怕啦？人家有吭過什麼？」

而目前不只政府急搶救鳳梨市場，基層農民、貿易商自救動作也沒停，曾任高雄市農業局長的雲林縣農業處長吳芳銘2月28日在臉書透露，大陸暫停進口鳳梨自3月1日開始生效，趕在生效日最後期限，依照市場評估，高屏地區2月27日至少裝箱出口至對岸100櫃以上，透過工會小三通搶在28日抵達廈門，爭取通過檢驗後進入巿場供應。

(中時新聞網)