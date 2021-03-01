一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，曬出一張煮熟的蛤蜊照，詭異的是蛤蜊上面和一般人所見到的不同，上面竟然長出了許多「白色疹子」，嚇得該名網友上網發文詢問，「蛤蜊肉上的白色點點是什麼？」

一名網友將蛤蜊煮熟後，驚訝發現有奇怪的白色顆粒。（圖／翻攝「爆系知識家」臉書）

一名網友上個月（2月）28日，在臉書社團「爆系知識家」中PO出一張照片發問，「請問，蛤蜊肉上的白色點點是什麼？謝謝各位。」只見2隻煮熟的蛤蜊肉，雖然斧足正常，但中間卻出現許多不明的「白色疹子」，令人看了頭皮發麻。

貼文曝光後，許多網友紛紛歪樓，開玩笑回覆表示，「會是長了良性腫瘤嗎」、「可能是癌細胞」、「菜花或是白色念珠菌」、「恭喜！珍珠美人魚被你吃到了」。隨後，也有網友提出正確答案表示，「這個白色顆粒，是碳酸鈣形成的。」該名網友說道，蛤蜊養成大約要10至15個月，且蛤蜊沒有所謂的珍珠層，因此白色顆粒並非所謂的珍珠或其他生物體，不可能會有珍珠。

該名網友另外也解釋道，「蛤蜊裡面生成這種白色硬物，有可能是小石頭或砂粒跑進去，卻又沒辦法將它強制排除，因此分泌碳酸鈣將它包覆起來形成這樣像白白的泡泡顆粒。」最後網友也提醒，若蛤蜊有此現象依然可食用，但不建議。

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(中時新聞網)