台灣最強YouTuber當屬從未露過臉的「Pan Piano」，訂閱人數已破210萬，且每支影片幾乎都有數十萬甚至上百萬點閱，可見訂閱戶大多是忠貞鐵粉。網友好奇在PTT提問，「會彈鋼琴的女生很多，為什麼只有她紅」、「重點是還沒人學得來」，鄉民們提出關鍵3點，分析「Pan Piano」如何利用自身特色，成功切入市場。

被譽為「台灣最強YouTuber」的「Pan Piano」，本尊真面目到現在未曾曝光，卻吸粉逾210萬人，引起網友熱烈討論。原PO列舉3項特色，包括瘦又奶大、會彈鋼琴、又專挑動漫歌曲，「這3項如果拆開來看，其實很多人都具備，但全部綜合起來，她獨一無二！」

網友認為，光「瘦又奶大」已立於不敗之地了，不露臉更增添粉絲想像空間；無論美醜。至於彈鋼琴，確實太多人會了，但「Pan Piano」的秘訣在於彈奏「動漫歌曲」，近來又升級搭配角色扮演，秒圈百萬粉。

「會彈鋼琴的女生可以拍片PO YouTube，不過她們一般不走動漫這一塊，廣大宅男市場就這樣浪費了；就算跟著彈，重點是身材勻稱、膚色白皙，更難！」

(中時新聞網)