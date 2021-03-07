不少女性在月經來臨前都會有頭痛的情況，其往往不僅帶來嚴重不適，更影響生活。遇到這樣的情況大多數人在看醫生後會以藥物改善，不過其實透過穴位按摩、營養攝取等方式，也有助於改善這樣的情況。

●為什麼月經來會偏頭痛？４大類型應先檢查釐清！

藝文風澤中醫診所院長胡心瀕中西醫醫師指出，月經型偏頭痛主要是因為荷爾蒙改變所致。雌激素和黃體素有週期性的波動，經期前濃度會降低，腦部血管容易出現收縮的情形，便容易有頭痛的情況出現，常見持續至經期第二天。

不過也有許多女性是本來就有偏頭痛的情況，也就是在經期還沒來之前就有其他偏頭痛的情形，有時和經期重疊，使患者誤以為是受荷爾蒙波動影響。例如許多民眾因為長期低頭滑手機，使得肩頸僵硬、血液不順，無法順利運送至腦部產生頭痛。

從中醫的觀點來看，氣血不順容易引起疼痛，月經型的頭痛常見起於肝氣鬱滯，經期來潮，氣血量較大，碰上肝氣鬱滯的情況阻塞會更加嚴重，也就容易頭痛，治療改善便著重在疏肝行氣、清肝火。

也有一種情況是合併前述狀況，如患者本身就有荷爾蒙引起頭痛的問題，又有氣血不順的問題，多重原因也將使頭痛更加嚴重。因此若有頭痛情況建議還是經過醫師檢查釐清狀況為佳，以便查明原因。

為什麼月經來會偏頭痛？４大類型應先檢查釐清！(圖/今健康提供)

●月經頭痛停經後就會停止？醫：未必

月經型偏頭痛通常在兩種情況下頭痛的狀況得以緩解，分別是懷孕期間和更年期。胡心瀕醫師指出，兩者荷爾蒙變化相較不會那麼劇烈，懷孕期間則雌激素濃度也較高，也就不容易出現頭痛的情況。不過這兩種情境下偏頭痛得以緩解的機率也僅達6~7成，因此若還是有持續偏頭痛的情況，不用太過緊張，就醫檢查確認無礙後，遵照醫囑用藥即可。

●月經頭痛吃藥卻不見好轉？醫：用藥得視情況

緩解月經型偏頭痛，許多民眾會以藥物改善，但有時也未見好轉，對此胡心瀕醫師指出還是得視嚴重程度。藥局所能購買的普拿疼雖是一種選擇，但未必就一定能改善情況，較嚴重者也會有需要用到處方籤的時候。而自行用藥容易超過上限，雖不易有藥物成癮的情況，但有肝、腎損傷的風險。建議應先透過專業醫師檢查了解狀況後，再視情況用藥為佳。

●月經頭痛只能靠吃藥？醫：4招有助改善

有月經型偏頭痛情況者，平時並非除了吃藥以外別無他法，胡心瀕醫師表示，藉由良好的生活習慣，是可以透過維護神經系統、保持荷爾蒙穩定，達到減少頭痛的機率。不論是日班或夜班，平時維持規律的作息，讓荷爾蒙維持在穩定的狀態之中。

培養良好的運動習慣則有助於提升身體機能及抗壓性，血清素濃度也會比較高，頭痛的機會也就相對較低。營養均衡並適度補充含鈣、鎂、維生素Ｂ、維生素D也有助於穩定神經系統，像是深海魚、香蕉、牛奶、堅果、深色蔬菜、芝麻等都相當有幫助。除此之外，穴位按摩也是一種很好的選擇。

月經頭痛只能靠吃藥？醫：4招有助改善。(圖/今健康提供)

●穴位按摩緩解月經頭痛，中西醫師雙管齊下助改善

胡心瀕醫師建議，有月經型偏頭痛的朋友，平時可以適度的做穴位按摩，讓相關穴位的血管、肌肉不至於如此緊繃，有助於氣血順暢，降低頭痛發生的機率，也較容易改善頭痛的情況。如前述提到的肩頸僵硬、氣血不順就容易引起頭痛。

【穴位詳細位置】

.頭部：

率谷穴：耳尖上兩指寬處。

太陽穴：眉梢與外眼角中間，向後一拇指寬處。

攢竹穴：眉毛內側邊緣處。

.肩頸背部：

風池穴：後頭骨兩側下緣凹陷處。

肩井穴：脊椎凸起處至肩關節凸起處之中心點。

膏肓穴：肩頰骨內側中間。

.手部：

合谷穴：食指、拇指合併，肌肉最凸起處。

腿部：

陽陵泉：小腿外側，膝下脛骨內的凹陷處。

上述穴位有助於改善，按壓時可用按摩棒或大拇指，以畫圓圈或點按的方式揉按約五分鐘的時間，一天約３～４組即可。

穴位按摩緩解月經頭痛，詳細穴位。(圖/今健康提供)

除此之外，疏肝行氣、清肝火的藥材也有利於改善，其效果如同西醫的止痛藥，對於不想吃西藥的民眾可以是一種選擇。也可以尋求中西醫醫師協助，不僅中、西藥雙管齊下，更深入掌握並了解正在使用的中、西藥。如肝氣不順常用薄荷、川芎、鬱金；有便秘情況則用玫瑰花等。雖在停經前難以達到一勞永逸，但許多患者在經過這樣的調理下，經過約半年的時間，可達約一至兩年的舒緩。

(中時新聞網)