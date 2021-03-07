許多人愛吃燒烤，除了各式肉類之外，海鮮也很受老饕們歡迎，不過內行人透露，燒烤店裡看到3種海鮮要特別注意，包括已脫殼的生蠔及扇貝最好別吃，除了可能是「人工」組裝的之外，恐還有衛生疑慮。
燒烤店裡香氣瀰漫，總令人食指大動，不過搜狐號專攻美食烹飪的《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄指出，下列3種海鮮，即便看起來再美味都不要輕易嘗試，除了可能花冤枉錢，還可能吃壞肚子。
一、 肉殼脫離的生蠔
生蠔雖然鮮美、滋補，不過如果送上桌時肉和外殼已經完全脫離，或是用大的外殼裝著小一號的蠔肉都要小心，因為這2種很可能都是人工重新組裝的，大生蠔的殼恐被反復回收利用，不僅不衛生，還花冤枉錢。
二、 蒜蓉粉絲扇貝
和生蠔的道理一樣，通常都是扇貝很大、肉很小，才能再裝進滿滿的粉絲和蒜蓉，這種已是先脫殼，且被重組過的扇貝最好別吃。
三、 沒有開口的蛤蜊
煮熟後沒有開的蛤蜊都不新鮮，甚至可能是用死掉的蛤蜊，就算用手硬把它掰開，通常都會看到乾扁甚至有怪味的肉。因為新鮮的蛤蜊，煮熟後一定會開口，所以沒開的也不要硬吃。
此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，除了上述3種之外，也盡量少吃重鹽、重麻辣等調味很重的海鮮，因為很有可能是為了掩蓋不新鮮而做的調味，應特別小心。
(中時新聞網)
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