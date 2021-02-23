2020總統大選，總統蔡英文破天荒拿下817萬票，高票連任，不過資深媒體人彭文正卻懷疑真實性，且贏那麼多，歷史上沒發生過。一番言論引發熱議，而他也被質疑「為政治服務的感想是什麼？」對此，彭文正表示，「為我熱愛的國家服務我很光榮」。

彭文正22日在臉書PO出一段影片，內容為中華民國八十年國慶閱兵大典實況轉播。底下網友留言表示，「為政治服務的感想是什麼？」彭文正則回，「為我熱愛的國家服務我很光榮」。

遭網友質疑為政治服務，彭文正回覆，「為我熱愛的國家服務我很光榮」。（圖／摘自彭文正臉書）

另有人指彭文正常常在節目批評柯文哲由綠轉紅，「現在自己也是由綠轉紅」。對此，彭文正幽默回應，貼出網路盤點10大網路政論節目主持人人氣王連結，說「我一直很紅」。

其他網友則認為，感覺影片中才真的是國慶日，現在被民進黨搞得像國難日，「民進黨統治之下，拿自己國旗好像是犯人一樣會很害怕」，也有人鼓勵彭文正從政，「以行動感動說服人民，人民的選票是您最大的後盾」。

另有不少人聽出影片中的轉播主持人就是彭文正，直呼不愧是正規專業訓練及學術涵養出來的主播，口齒清晰、口若懸河、聲音悅耳，「聲音都沒變，字正腔圓，好聽」「正義的聲音至今不變」。

(中時新聞網)