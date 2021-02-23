來自新疆的女星迪麗熱巴擁有混血兒般的精緻五官、火辣身材與高親和力，讓她人氣居高不下，而總是給外界鄰家女孩形象的迪麗熱巴，性感起來也是讓人眼睛大吃冰淇淋，陸網近日就流出一系列迪麗熱巴的拍廣告花絮照，她辣穿深U背心搭超短熱褲騎擋車，而當迪麗熱巴一轉身，就讓她前凸後翹身材曲線全都露，畫面超養眼。

28歲迪麗熱巴是各大活動、精品代言爭相邀請的寵兒，陸網近日就流傳一系列迪麗熱巴拍廣告的花絮照，只見她綁著高馬尾、以貼身的黑色深U背心搭配超短熱褲，穿搭酷帥有型的迪麗熱巴坐在擋車上拍廣告，舉手投足相當帥氣。

迪麗熱巴一轉身，就讓她前凸後翹S身材曲線全都露。（圖／取材自新浪娛樂）

更養眼的是，當迪麗熱巴一轉身，就讓她前凸後翹S身材曲線全都露，畫面超養眼，貼身背心更顯迪麗熱巴的傲人上圍，且她皮膚白皙、蠻腰纖細、一雙長腿相當吸睛，頂著紅唇的迪麗熱巴顏值和身材都極佳，不愧是人氣很夯的女神，網友也紛紛留言讚：「美女騎車真酷美」、「這個身材這個腿」、「想摟腰」、「好帥又好美」。

迪麗熱巴綁著高馬尾，身穿貼身的黑色深U背心搭背超短熱褲拍廣告。（圖／取材自新浪娛樂）

迪麗熱巴雖然貴為女神，不過她個性相當親民、不做作，日前正值春節連價進入尾聲，迪麗熱巴就在微博放送福利、曬絕美自拍，還向網友喊話：「大家都放完假了吧 都醒醒 去上班吧」，穿深V禮服的迪麗熱巴一下甜笑、一下又嘟嘴，模樣甜美又不失性感。

(中時新聞網)