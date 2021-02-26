女星林艾璇（大元）外型甜美、身材火辣，不時會在社群網站分享生活日常，並放送辣照，近日她就曬出穿著貼身旗袍的美照，側邊挖一整條洞的設計，讓她的美臀差點被看光，完美展現S曲線，相當火辣。

照片中，大元穿著一套白色改良式旗袍，坐在畫板前看來相當有氣質，特別吸睛的是，她的旗袍側邊直接一整排簍空，裡面似乎還什麼都沒穿，渾圓翹臀若隱若現，加上旗袍的貼身剪裁，又更凸顯出她凹凸有致的S曲線，整個人優雅又不失性感。

大元穿旗袍側邊全開，美臀被看光。（圖／翻攝自IG）

大元美照一PO出，立刻電暈大批粉絲，紛紛留言大讚「太仙了吧」、「這個開邊，強大」、「看到P股肉了」、「太危險」、「看著氣質、卻悄悄性感」，連好友郭書瑤、洪詩也忍不住直誇太辣。

其實，這是大元為台灣設計師詹朴自創品牌APUJAN拍攝短片《夢中搜查令》的造型，她將在片中和莫子儀、劉冠廷、許瑋甯、宋芸樺等人大飆演技。

大元從《大學生了沒》出道，2012年跨足歌唱領域成為女團「Popu Lady」的一員，後單飛發展，近年努力耕耘於戲劇圈，去年除了演出台語劇《羅雀高飛》頗受好評，她也發行了第二本寫真集《數到3之後》並推出同名單曲，表現不俗。

(中時新聞網)