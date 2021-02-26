【旅遊經 洪書瑱報導】

農曆春節大吃大喝玩樂後，肚腩上早已累積「戰績」的「贅肉成裹」，眼見春夏的來臨，服裝能遮的、能掩的機會並不高了，大家還是面對現實，把身材管理好吧！有飯店業者針對民眾因為身材管理過程中太辛苦，為了讓民眾心裡平衡些，晶華酒店喊出「度假強身」的口號，呼應隨時隨地運動強身的風潮，期望消費者在出門度假時也能健身保安康，即日起攜手全球知名健身品牌JOHNSON喬山健身科技推出「魔鏡健身之旅」住房專案，5,800元可入住沐蘭套房、並於入住期間無限體驗最新智能健身科技--健身魔鏡，讓民眾在度假同時也能兼具健身！

晶華酒店_晶華酒店攜手喬山健身科技推出「魔鏡健身之旅」(台北晶華提供)

台北晶華為了服務新客群在館內6間客房裝設健身魔鏡，讓民眾在住房時刻，可以如臨私人健身教室，藉由設備，為自己健體並雕塑身材！而「健身魔鏡」是由全球第二大健身器材製造商喬山健身科技所推出的最新智能健身器材，大小約為130公分高、60公分寬，外觀看起來就是一面時尚亮麗的鏡子，一旦啟動之後，魔鏡中有百位以上國內外知名健身教練和運動明星，與使用者進行一對一的健身課程。值得一提的是，喬山健身科技還針對台灣健身市場中最受歡迎的瑜珈、伸展、有氧、肌力訓練與拳擊等五大運動項目，邀請到戴姿穎、潘若迪、林可彤、祖雄與夢多等專屬明星教練群，提供豐富的訓練與指導。魔鏡的智能偵測功能、將能提醒使用者的姿勢準確度，也會時時激勵使用者、必須跟上教練的速度，其中還有許多即時的線上課程，讓使用者在零時差的狀況下與教練互動，如同健身教練就在身旁一般。

而魔鏡內建超過500堂以上、24小時不間斷的智能教練課程，房客可以不受時空限制、同步和名師教練或是健身明星一同上課，在安全無虞的私人空間下揮灑汗水，翌日再享用全台唯一受到CNN頻道推薦的栢麗廳自助式早餐，感受身心富足的健身小旅行。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，居家健身home workout是在疫情影響之下的全新生活型態，健身魔鏡即是符合這股趨勢的產品，它不只是讓使用者可以在私人的空間中安全無虞的享受健身的樂趣，更能把健身教練也一起請到自己的身邊，隨時隨地學習專業課程。疫情改變都市型飯店服務的思維，客房服務也越來越多元，如台北晶在客房內裝置健身魔鏡，不但可以提高飯店個人化的服務內容，也滿足了房客在出差或是度假行程當中、持續保持運動習慣的需求，晶華希望讓房客在選擇使用飯店內的健身房之外，擁有另一個獨特且專屬的禮遇，這也是客房不一樣的住宿服務。

(中時新聞網)