渡假也要運動強身， 礁溪寒沐酒店即日起至5月31日與JOHNSON喬山健康科技攜手合作，推出「防疫健身鏡」客房專案，望岳閣一泊一食12,800元起，一泊二食14,400元起，結合3D動態技術與多項先進運動科技功能的「健身魔鏡」進駐於客房內，加碼贈送專屬「防疫組合包」，包含寒沐特色口罩、口罩夾、茶樹精油皂，加強安心防疫，標榜度假不用特別進出健身房，也不需健身教練，就能在自己的客房區域內隨時運動健身。

全球疫情依然嚴峻，礁溪寒沐酒店一直以全民共同防疫、攜手共護健康的準則，接待每一位到訪的賓客，對於強化防疫政策與促進健康的使命感，全力提供高品質與安心無虞的用餐與住宿環境，本次特別與JOHNSON喬山健康科技合作，於望岳閣客房設置「健身魔鏡」，打造專屬私人健身房，運用動態感知與線上影音串流技術，結合競技、娛樂、社群等功能，打破時間與空間限制，並可搭配個人喜好，隨選超過500堂以上、24小時不間斷的明星教練健身課程，每天還會有5～8堂的直播課程，以面對面最直接的動態感知，AI偵測動作即時調整，達成運動的最佳效果。

健身運動結束後更能透過自然採光、絕佳窗景的房內獨立溫泉浴池，享受礁溪美人湯的洗滌浸泡，讓身心靈都能得到紓壓放鬆的體驗，隔日享用MU TABLE自助早餐，主廚嚴選新鮮在地食材呈現大地風味，豐富百匯搭配各國特色佳餚，讓您在舒適的用餐環境中滿足味蕾，豐富旅遊假期。

(工商 )