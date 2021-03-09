梅根和哈利王子接受美國脫口秀女王歐普拉爆炸性專訪

在梅根和哈利按下核彈鈕，讓哥倫比亞廣播公司（CBS）播出他們接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的兩小時專訪後，把白金漢宮（Buckingham Palace）炸得震驚不已。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，女王至今不願簽名發表聲明。如今女王，查爾斯王儲和威廉王子仍在進行緊急危機會談，討論要如何因應梅根和哈利王子所做的連串毀滅性指控。

由於英國王室受到重砲攻擊，發表聲明的壓力有增無減，王室消息人士透露，王室內瀰漫著高度震驚和難過的氣氛，他們沒想到，哈利身為王子，竟然會「對自己家人按下核彈鈕」。一位消息人士說，大家覺得彷彿五雷轟頂。

據悉白金漢宮已準備好聲明，強調王室對梅根夫婦的愛，以避免雙方緊張進一步升高。不過，據《泰晤士報》（The Times）報導，女王希望能經過審慎思考，不要倉促行動。王室直到上個月才知道，梅根夫婦接受了爆炸性專訪，雖然他們有最壞的準備，但還不知道破壞性究竟有多大。據說王室幕僚熬夜到凌晨3點，觀看了美國播出的專訪，而內心的恐懼和悲傷節節高升。

消息人士透露，許多王室幕僚在哈利夫婦仍身為核心工作成員時，都曾盡力協助他們，並度過極為難熬的時期，如今雖感到憤怒和失望，但為了年事已高的王室成員，還是得強顏歡笑。

隨著梅根與哈利將他們和女王，還有其他王室核心成員間的不和赤裸裸地攤在陽光下，震撼了全世界。他們雖未指名道姓，但指控有王室成員種族歧視，質疑兩人的孩子會有多黑。夫妻倆還強調，他們部分是因為種族歧視而被逼得離開英國。梅根甚至說，由於「皇家企業」沒有表達支持，令她腦海中不斷浮現自殺念頭。

此外，梅根還指控嫂嫂凱特，說她婚禮那天把自己惹哭，甚至說王室核心成員密謀，讓寶貝兒子亞契根本得不到王室頭銜和適當維安。她甚至指控，英國官員在扯謊保護其他王室成員時，卻沒有挺身而出，為他們對抗種族歧視言論。

而36歲的哈利則大曝與父親查爾斯的驚人裂痕，說家人斷絕對他的財務支援，並暗示女王聽信讒言，取消了原本安排好在山均漢姆（Sandringham）私人莊園的會面。

針對這些痛批，英國外交副大臣兼首相強森（Boris Johnson）盟友的高仕文（Zac Goldsmith）反映了王室許多人的心聲，他說，薩塞克斯公爵夫婦載著滿機彈藥，對白金漢宮連番重彈轟炸。他推文說，哈利炸的不只是白金漢宮，還有自己的家人，「哈利炸毀了他的家人」。

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(中時新聞網)