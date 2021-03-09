梅根和哈利王子接受美國脫口秀女王歐普拉爆炸性專訪

在梅根和哈利按下核彈鈕，讓哥倫比亞廣播公司（CBS）播出他們接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的兩小時專訪後，把白金漢宮（Buckingham Palace）炸得震驚不已。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，女王至今不願簽名發表聲明。如今女王，查爾斯王儲和威廉王子仍在進行緊急危機會談，討論要如何因應梅根和哈利王子所做的連串毀滅性指控。

由於英國王室受到重砲攻擊，發表聲明的壓力有增無減，王室消息人士透露，王室內瀰漫著高度震驚和難過的氣氛，他們沒想到，哈利身為王子，竟然會「對自己家人按下核彈鈕」。一位消息人士說，大家覺得彷彿五雷轟頂。

據悉白金漢宮已準備好聲明，強調王室對梅根夫婦的愛，以避免雙方緊張進一步升高。不過，據《泰晤士報》（The Times）報導，女王希望能經過審慎思考，不要倉促行動。王室直到上個月才知道，梅根夫婦接受了爆炸性專訪，雖然他們有最壞的準備，但還不知道破壞性究竟有多大。據說王室幕僚熬夜到凌晨3點，觀看了美國播出的專訪，而內心的恐懼和悲傷節節高升。

消息人士透露，許多王室幕僚在哈利夫婦仍身為核心工作成員時，都曾盡力協助他們，並度過極為難熬的時期，如今雖感到憤怒和失望，但為了年事已高的王室成員，還是得強顏歡笑。

隨著梅根與哈利將他們和女王，還有其他王室核心成員間的不和赤裸裸地攤在陽光下，震撼了全世界。他們雖未指名道姓，但指控有王室成員種族歧視，質疑兩人的孩子會有多黑。夫妻倆還強調，他們部分是因為種族歧視而被逼得離開英國。梅根甚至說，由於「皇家企業」沒有表達支持，令她腦海中不斷浮現自殺念頭。

此外，梅根還指控嫂嫂凱特，說她婚禮那天把自己惹哭，甚至說王室核心成員密謀，讓寶貝兒子亞契根本得不到王室頭銜和適當維安。她甚至指控，英國官員在扯謊保護其他王室成員時，卻沒有挺身而出，為他們對抗種族歧視言論。

而36歲的哈利則大曝與父親查爾斯的驚人裂痕，說家人斷絕對他的財務支援，並暗示女王聽信讒言，取消了原本安排好在山均漢姆（Sandringham）私人莊園的會面。

針對這些痛批，英國外交副大臣兼首相強森（Boris Johnson）盟友的高仕文（Zac Goldsmith）反映了王室許多人的心聲，他說，薩塞克斯公爵夫婦載著滿機彈藥，對白金漢宮連番重彈轟炸。他推文說，哈利炸的不只是白金漢宮，還有自己的家人，「哈利炸毀了他的家人」。

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文章來源：Queen, 94, 'REFUSES to sign off Palace response to Oprah interview' and demands more time despite day of emergency talks with Charles and William after Harry 'pressed the nuclear button' and 'blew up the family' in interview with Meghan

(中時新聞網)

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