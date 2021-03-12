在梅根和哈利王子投下震撼彈，透過專訪接連指控，英國王室有人種族歧視後，劍橋公爵威廉王子10日打破沉默，堅稱家族絕對不是種族主義者，成為溫莎（Windsor）家族中第一位開口，直接回應相關指控的核心成員。
不過，據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，威廉證實，他和弟弟哈利間的確有裂痕。他坦承，自從美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪播出4天來，一直沒和哈利說過話。而他的反應赤裸裸地顯示，弟弟和弟媳所做的指控顯然傷了他的心。
(中時新聞網)
在梅根和哈利王子投下震撼彈，透過專訪接連指控，英國王室有人種族歧視後，劍橋公爵威廉王子10日打破沉默，堅稱家族絕對不是種族主義者，成為溫莎（Windsor）家族中第一位開口，直接回應相關指控的核心成員。
不過，據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，威廉證實，他和弟弟哈利間的確有裂痕。他坦承，自從美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪播出4天來，一直沒和哈利說過話。而他的反應赤裸裸地顯示，弟弟和弟媳所做的指控顯然傷了他的心。
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