哈利王子與梅根在接受歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中披露英國王室擔憂兒子亞契的膚色問題等爆炸性宣言。

哈利王子與梅根在接受歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中爆料英國王室擔憂兒子亞契的膚色問題等爆炸性宣言，讓不少英國人氣炸，痛批這些言論是對女王的「背叛」，呼籲王室撤銷兩人薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的頭銜。

在歐普拉的專訪中，哈利王子與梅根公開不少與英國王室的衝突內幕，包括王室擔心亞契（Archie）出生後的「膚色會有多深」等涉及種族歧視的問題，以及爆料凱特在梅根婚禮前把她惹哭、查爾斯王子（Prince Charles）拒絕接哈利電話、想不開的梅根求助王室卻被拒絕等內幕。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈利、梅根的爆炸性專訪內容讓不少英國人氣炸了，英國名嘴摩根（Piers Morgan）砲轟這場專訪「絕對是對女王及王室家族的可恥背叛」，痛批梅根滿口自私自利的邪惡謬論，批評哈利像這樣讓梅根推翻自己的家人、君主制度相當可恥，指出哈利的行為是希望美國及全世界痛恨自己的家族、君主制、以及自己的國家。

This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle - but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

Harry wants America and the rest of the world to hate his own family, hate the Monarchy and hate his country.

I suggest everyone waits for the victims of his wife’s rampage to have their say on her outlandish claims before they do so. — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

摩根的主持搭檔、英國獨立電視台（ITV）節目「早安英國」（Good Morning Britain）主持人蕾德（Susanna Reid）發布推文指出這場專訪真是「災難」，包括哈利與梅根描述自己經歷的方式、以及專訪內容後續對王室的影響等。

Well this is pretty devastating - the way Meghan & Harry describe their experience, and the impact their interview will have on the Royal Family. pic.twitter.com/5rkJKFxTE5 — Susanna Reid (@susannareid100) March 8, 2021

英國王室迷也在推特上表達滿腔怒火，譴責梅根「不尊重」女王，一名網友表示，「梅根剛剛是在指控王室是種族主義者嗎？她是在挑起紛爭對吧，那是哈利的家人耶」，該名網友進一步表示王室應該撤銷哈利與梅根的頭銜，「他們太過份了。」

Has Meghan just basically called the Royal Family racist? She’s proper trying to stir the pot in this interview isn’t she, that’s Harry’s family. Personally, I think Harry and Meghan’s titles need to be removed. They have gone too far with this. #OprahMeghanHarry — Kevin Edger (@KEdge23) March 8, 2021

不少網友也有同感，除了建議女王撤銷兩人頭銜外，一名網友更進一步建議排除哈利繼承王位的順位，禁止他們參加所有王室活動、以及不再提供任何經濟支持，「哈利一點也不在乎他的家人，而梅根只在乎受關注及錢。」

不過美國人的反應和英國人恰恰相反，專訪內容普遍受到美國觀眾的支持，他們讚許這對夫妻「誠實」且相當「勇敢」。節目播出後，梅根的閨蜜、美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）在推特讚賞梅根是「無私的朋友」，每天教導她什麼叫做「真正的高貴」。

22歲的美國詩人高曼（Amanda Gorman）指出，「梅根過著戴安娜王妃應該擁有的生活，只要她周遭的人像她一樣勇敢。」

Meghan is living the life Diana should have, if only those around her had been as brave as she was. Meghan isn’t living a life without pain, but a life without a prison. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 8, 2021

其他美國網友則表示對梅根的舉動感到「驕傲」，認為她公開王室種族歧視的行為相當勇敢。

(中時新聞網)