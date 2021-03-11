如果你是Netflix 電視影集《王冠》（The Crown）的劇迷，本周不用等待下季影集出爐了。一場由英國王位第六順位繼承人哈利王子和妻子梅根領銜的英國宮廷「顏色革命」大戲，正真人實境的在全球舞台上映。

哈利王子夫婦接受美國脫口秀天后歐普拉專訪，單方揭開英國王室華麗背後的爭鬥和爾虞我詐。這不是英國王室核心成員首次透過媒體控訴自身委屈，哈利的母親黛安娜王妃當年便是透過專訪陳述自己在婚姻中遭到查爾斯王儲背叛。但哈利王子夫婦這次丟出的炸彈威力遠較黛妃巨大，影響所及，不僅英國王室，且擴及英國本身，是1936年愛德華八世為美國離婚婦人辛普森退位以來英國君主體制面臨最嚴峻的危機。

哈利王子在訪問中說，妻子梅根眼中的英國，讓他睜大眼睛重視英國。好萊塢出身的梅根眼中的英國是什麼模樣呢？梅根把英國王室形容為美國作家約翰葛理遜暢銷書《黑色豪門企業》筆下的「企業」（The Firm）。在伊麗莎白二世女王領導的溫莎家族內，處處都有人在黑暗中監聽著宮中一舉一動，她無法自己決定做什麼、說什麼，被逼到最低谷時，甚至想自殺，但她和哈利卻發現在「企業」內求救無門。

梅根透露嫁入英國王室後無法適應深宮文化和內廷生活的痛苦。這在英國王室內非鮮事，嫁入英國王室的「局外人」，從未發現有了皇室地位後的日子是好應付的。黛安娜王妃和安德魯王子的前妻約克公爵夫人莎拉，甚至安妮公主的前夫菲利普斯上尉，以及女王的妹妹瑪格麗特公主前夫斯諾登伯爵，都是前例。

與父叔輩不同的是哈利王子選擇站在妻子一方，並拋出被詢問他和梅根的孩子「皮膚顏色」的問題。哈利這項指控，讓人大感震驚。因為這已不是個人問題，而是種族問題，對英國現代形象提出直接挑戰。

英國雖擁有古老王室，但也是老民主國家，向來以開放友善和包容自豪。調查顯示，就社會態度和歧視而言，英國是歐洲最不種族歧視的國家之一。哈利和梅根的婚姻，確實證明了英國王室與時俱進的能力，以及英國的包容力。

然而，哈利和梅根的訪談節目結束後，無論英國王室內誰對他們未出生的孩子的膚色感到「好奇」，這個原本屬於英國宮廷的內鬥，因為涉及敏感的種族議題，已開始分化英國社會。

哈利王子實際上對英國擲出的是一枚源自於英國王室內部的「顏色革命」，他和梅根的經驗告訴大家，種族主義在英國持續存在。他們的經歷顯然引起了許多英國左派政客和反種族主義者共鳴，遑論以「有色人種」為主的大英國協成員國人民的感受。

哈利和梅根引爆的不僅是英國王室危機，同時衝擊英國國家形象，造成英國社會進一步分化和不安，突顯英國社會階級分野，以及政治體制的再省思──君主立憲到底是否應該繼續存在於21世紀的英國？這些，都迫使白金漢宮不得不打破沉默，罕見的對哈利王子夫婦的言論做出回應。

高齡94歲的英女王伊麗莎白二世憑藉她的堅毅靈巧和與時並進的適應力，廣受人民敬重，王室內部不和諧不致推翻君主體制，但哈利王子呈現的已非純粹家庭和睦與否，對於英女王，這可能是始所未料的事。

哈利說，他的婚姻為英國王室現代化提供了機會。然而，從這齣劇本的發展看來，傷害已造成，隨同妻子出走的哈利已難尋回頭路。