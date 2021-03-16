科技基金績效大爆發，根據統計，近一年這5檔境外科技基金賺最多。

根據理柏資料顯示，截至3月15日為止，境外科技基金近一年績效有5檔基金淨值漲幅逾100％，分別是安聯AI人工智慧基金、摩根美國科技基金、貝萊德世界科技基金 、摩根太平洋科技基金及安聯全球高成長科技基金，年漲幅為167％、122％、113％、105％以及104％等。

在境外科技基金中以安聯AI人工智慧基金績效表現最為突出，該基金投資團隊表示，產業布局上，不只有科技板塊，還有AI技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等；區域配置高度聚焦美股，因此締造優異的表現。

分析該基金績效突出的主要原因，從安聯AI人工智慧基金類股配置變化來看，其中一大關鍵是在2020年初疫情爆發後，該投資團隊看好軟體受疫情侷限的契機，開始伺機拉高軟體相關比重至40％以上，隨後軟體相關板塊在3月下旬開始急速上漲，經理團隊則逐步獲利了結、降低配置。

至於未來投資布局方向，安聯AI人工智慧基金投資團隊表示，該基金經理團隊會繼續採取AI槓鈴投資法，在科技及經濟重啟概念的非科技領域中找到多種投資機會。

貝萊德科技基金表現也受到台灣投資人關注，貝萊德科技投資團隊表示，大規模疫情加速科技產業目前已經發生的變革進展，並成為2020年投資人關注的領域。從2020年開始，許多相同的主題將延續到2021年。人工智慧將變得越來越普遍。類似於軟體革命，雲端計算正套用在各產業平常的營運當中，目前正看到電動運輸的曙光、金融科技持續發展以及數位商務普及。此外，2021年是典型的5年以上週期的第二年，5G的採用率可能會翻倍。中美爭奪關鍵科技的競爭將持續下去。科技和科技公司正在推動商業模式的創新和變革。隨著科技不斷改變其他產業，例如零售、金融服務、汽車和替代能源，讓「科技產業也已經不再是科技產業」。

(工商 )