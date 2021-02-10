陽明山花季每年都由山櫻花揭開序幕，1月到4月間，陽明山的仰德大道沿途、前山公園、後山公園等地，將幻化為花花世界。可以觀賞的櫻花品種包括：台灣原生種的緋寒櫻(山櫻花)、昭和櫻、八重櫻、吉野櫻。

理處）

一路賞到4月 山櫻花率先登場

山櫻花屬於薔薇科落葉喬木，花色偏桃紅、花柄長，以3至5朵叢生方式朝下綻開，陽明山前山公園、第二停車場都是賞花熱點。

山櫻花是春季陽明山花季期間首先與大家打招呼的花種。(圖／行遍天下提供)

花期同為1∼2月的八重櫻，為日本園藝種櫻花，粉紅色的重瓣花，花朵大且花梗長，陽明山公園第二停車場水濂洞區有三百多株的八重櫻，不能錯過。吉野櫻源自日本，單瓣花，品種有白色和粉紅色，枝條、葉背、萼筒披有細毛，賞花熱點集中在陽明山國家公園服務中心前、公車總站周邊。昭和櫻的花瓣明顯的五瓣分離，瓣緣還有明顯缺刻，花朵呈現單瓣淡粉紅色，可在噴水池旁發現蹤影。

昭和櫻呈淡粉紅色，花瓣有明顯的五瓣分離。(圖／行遍天下提供)

植物專家分享賞花心得

家住陽明山的植物專家、生態作家陳俊雄說，春遊陽明山，除了欣賞櫻花、杜鵑、海芋、繡球吐露芬芳，不妨也尋找一下野鴨椿、華八仙、夏枯草、水鴨腳秋海棠的蹤跡，正是這些可愛迷人的喬木、灌木和草本植物，豐富了陽明山的生態。陳俊雄認為，賞花不僅僅是風雅的事情，也是提醒環境保育的重要。

賞櫻順遊美食與泡湯

陽明山的賞櫻花點除了大家所熟知的花鐘公園，山仔后地區文化大學附近，匯聚著上百棟的美式鄉村別墅，異國風情洋溢，其中，BrickYard331/3美軍俱樂部承載50年代至60年代的美好回憶，宿舍後院泳池則以水景舞台概念設計，池畔成排的櫻花樹，在藍天襯托下，格外楚楚動人。

陽明山賞櫻除了花鐘公園，也能到美軍宿舍群欣賞到。(圖／行遍天下提供)

乍暖還寒的春天也很適合泡湯，依偎於七星山下的菁山遊憩區，轉型為陽明溫泉度假村，廣達6公頃的園區規劃了全新的氣氛湯屋、附設溫泉池的獨幢小木屋，花季期間的湯花戀套餐擺盤優美，專為年輕族群設計，美景湯宿佐美食料理，身心都獲得療癒。

轉型為陽明溫泉度假村的菁山遊憩區，園區裡到處可見櫻花盛開。(圖／行遍天下提供)

景點推薦

陽明山美軍宿舍

地址：台北市士林區凱旋路49號（BrickYard33 1/3美軍俱樂部）

電話：02-2861-8282

營時：11:00 ∼ 20:00

價位：200元，人潮多時用餐時間為90分鐘

陽明山溫泉度假村

地址：台北市士林區菁山路101巷71弄16號

電話：02-2862-51167

營時：07:30 ~ 21:00，分別供應早、午、晚餐和下午茶

價位：午茶150元起、午晚餐350元起

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下2月號341期》)

《行遍天下2月號341期》

(中時新聞網)