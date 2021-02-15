自上個世紀以來，韓國造船業一向在國際造船市場上佔據很大的份額，更有當地從業者認為，韓國造船品質比大陸好、價格又比日本低廉，將可長期穩定地霸占全球過半市場份額。但最新消息指出，大陸主要造船集團之一的揚子江船業，開年至今已拿下了價值13億美元（約台幣368.79億元）的新訂單，大陸造船業時隔兩年，重登接單量全球第一的寶座。

大陸《金十數據》引述新加坡《聯合早報》報導，大陸主要造船集團之一的揚子江船業開年至今已拿下了價值13億美元（約台幣368.79億元）的新訂單，將為客戶建造29艘船舶，其中大多數是貨櫃運輸船。目前，全球貨櫃短缺的現象推動揚子江船業拿下這筆新訂單。

報導指出，事實上，大陸造船業已多次拿下全球第一的寶座。根據全球船舶數據提供商、船舶估值服務商VesselsValue 1月1日的統計數據，以修正總噸（CGT）計，2020年全年，大陸和韓國的新接船舶訂單量佔全球份額的比例分別為40%和39%；也就是說，面對去年底韓國船企的反撲，大陸造船業仍憑藉上半年的優勢，時隔兩年，再度奪回接單量全球第一的寶座。

同時，根據全球最大船舶服務公司克拉克森的統計數據，大陸船企2020年新簽訂單佔全球市場份額44.5%，韓國船企接單量佔比則為37.6%，大陸船企領先幅度依然較大。而早在2018年，韓國產業研究院就曾預測，韓國造船產業的競爭力最多再有2至3年，就會被大陸企業超越。

報導並提到，不少船企正加速進軍液化天然氣船（LNG船），因為LNG船高附加值、高技術難度，被列為造船業「三大明珠」之一；但在過去很長一段時間，大陸大部分LNG船訂單被國外廠家拿走，但現在發展國產LNG船的腳步不斷加速，此外，陸企也正強勢爭奪全球LNG船訂單。

2020年4月，大陸船舶集團就與卡塔爾石油公司簽署了LNG船建造協議，所涉訂單總金額超過200億元人民幣，這也是大陸船企迄今承接的金額最大的造船出口訂單。對此，國際船舶網評論表示，陸企獲卡塔爾LNG船大單的消息對韓國造船業造成了巨大的衝擊，動搖了韓國獨占LNG船市場的信心，給韓國船企帶來前所未有的危機感。

根據韓媒報導，馬來西亞國家石油公司（Petronas）正考慮訂造最多6艘LNG船，並一直在討論最終交給哪家船廠建造；目前，候選建造企業的名單已經縮小為大陸的滬東中華造船（集團）有限公司和韓國的現代重工集團——而中韓兩大巨頭的最終對決，誰能勝出備受關注。

(中時新聞網)