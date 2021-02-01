全宇昕科技公司（6651）2月1日上櫃掛牌，每股掛牌價50.6元，櫃買中心當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請全宇昕科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-玉山證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。
全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，2019年營收為10億1,038萬元，稅後盈餘為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。2020年前三季營收為8億4,760萬元，稅後盈餘為7,654萬元，每股盈餘為2.68元。
(工商 )
全宇昕科技公司（6651）2月1日上櫃掛牌，每股掛牌價50.6元，櫃買中心當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請全宇昕科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-玉山證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。
全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，2019年營收為10億1,038萬元，稅後盈餘為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。2020年前三季營收為8億4,760萬元，稅後盈餘為7,654萬元，每股盈餘為2.68元。
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