62歲陳昇去年驚傳口腔長腫瘤而開刀住院，中斷了連續27年舉辦的跨年演唱會，他遵照醫生叮嚀停工半年休養身體，復原情況良好。他6日在君悅飯店娶媳婦，席開30桌，他不但是主婚人，還自告奮勇當起婚禮歌手，當昇嫂牽著兒子進場時，他深情獻唱〈風爭〉送給愛子，更開心表示「很高興多了一個女兒」，現場氣氛溫馨感人。

陳昇和昇嫂婚後育有一子，陳昇昨出席35歲獨子喜宴，笑說心情比開演唱會還要緊張，看到兒子成家立業，他內心滿是喜悅，還忍不住破戒喝酒了。友人表示，昇哥兒子小虎與女友小鹿因工作認識，交往4、5年，小鹿和昇哥同一天生日，都是10月29日，且自從小鹿來到陳家之後，昇哥好運不斷，他非常疼愛這個媳婦，也期待早日抱孫，但沒有給兒子壓力，讓兒子自己看著辦。

好友伍佰、蕭煌奇、張宇、康康、熊海靈等出席喜宴，伍佰上台獻唱〈愛情限時批〉送給新人，蕭煌奇加碼演唱〈你是我的眼〉，張宇上台時，陳昇也一起合唱〈鼓聲若響〉，兩人嗓音宏亮，還熱情對著台下扭臀。而當陳昇演唱〈愛你一萬年〉時，伍佰主動上台飆吉他，兩位搖滾天王同台軋嗓，氣氛嗨到最高點，全場賓客大喊安可，有如演唱會。

婚禮由陳昇的弟弟擔任主持人，熊海靈在臉書直播了半小時，她表示自己是昇嫂最要好的同學，直誇昇嫂很美，「昇嫂身上桃紅色禮服，是我借給她的」，熊海靈曾跟陳昇同一家唱片公司，「我是他們媒人，我介紹昇嫂進唱片公司」。

陳昇（右起）和昇嫂昨晚為愛子小虎舉辦婚禮。（讀者提供）

陳昇（右起）夫婦昨晚在愛子小虎舉辦婚禮。（讀者提供）

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