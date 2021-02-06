金曲歌王蕭敬騰（老蕭）最近受邀演唱賀歲片《跟你老婆去旅行》主題曲〈不完美的我〉，電影上映前特別包場邀請百名歌迷，搶先看到國民女神陳妍希以及張書豪與鳳小岳3人在電影中從大學時期到婚後的情感變化，中間穿插許多張書豪為了追愛飛往加拿大的逗趣劇情，讓觀眾們開懷大笑，但是最後劇情轉折中，老蕭的歌聲一出現，令觀眾頻拭淚，不過劇情回馬槍，秒讓許多人大喊：「把我的眼淚還給我！」

蕭敬騰在電影放映時有工作在身，無法全程陪伴看完全片，但他仍馬不停蹄趕回影廳，在映後見面會中，展現蕭氏幽默與大家互動，一開始先問大家有沒有哭？又補槍「我看你們都完妝，應該沒有哭吧」，粉絲皆喊「哭慘了」，蕭敬騰透露最喜歡張書豪跟麥克隋那對兄弟革命情感，在他們最後要分開的那段大爆哭，有粉絲上台說自己從頭哭到尾，蕭敬騰馬上回：「那只有哭1次，我哭了4次！」笑翻全場。

現場也有粉絲分享最感動的地方是片中阿智（鳳小岳 飾）雖然也愛著小雅（陳妍希 飾）但是卻犧牲自己成全朋友的部分，至於有沒有想演出哪個角色？老蕭機智回：「我要做導演，請孝謙去填曲！」最後他也說：「這次的演出非常愉快，覺得自己能演出Ryan這個角色非常開心，還要扮裝成外國人真的很辛苦！」讓粉絲也見識到老蕭的厲害演技，最後全場粉絲也與他合影留念，為活動畫下完美的句點。

(中時 )