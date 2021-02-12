台視除夕特別節目《2021超級巨星紅白藝能大賞》昨（11日）晚間播出，今年邀請蕭敬騰（老蕭）揭開紅白的序幕，黃子佼則擔任主持人，有「台灣濱崎步」美名的女藝人王彩樺，當然沒錯過這場大型表演，豁出去大開深V驚艷現場所有人。

王彩樺身穿純白色的西裝現身，正面直接深V到胸下，結果裡面居然只穿一件銀灰色薄紗，內在美和飽滿雙峰若隱若現，只要一彎腰幾乎就會掉出來，破尺度的穿著辣翻觀眾的眼睛。除此之外，王彩樺還將短髮染成搶眼的粉紅色，搭配精緻的妝容，造型相當前衛、時髦。

節目播出後，王彩樺也在社群網站PO文，「親愛的我的好朋友們，2021新年快樂，牛年行大運，財源滾滾，健康平安。」她感謝所有疼愛、照顧自己的人，期許2021年要當個更好的人，對自己喊話：「台灣濱崎步彩樺姐加油！期待我2021的新作品」。

白隊則派出同為美魔女的楊繡惠，她綁著超高馬尾，身穿白淨的套裝，斜肩設計大方秀出鎖骨、香肩，繫上銀色的腰封將比例拉長，55歲的真實狀態也美翻天，她獻唱《麥擱亂》炒熱現場氣氛，最後與王彩樺一起合唱KTV必點嗨歌《姐姐妹妹站起來》，兩位美魔女神唱唱跳跳魅力四射，將氣氛帶動到最高點，讓電視機前面的觀眾看得好開心。

楊繡惠（左）和王彩樺合唱《姐姐妹妹站起來》。（圖/台視提供）

王彩樺的優良基因也有遺傳下去，她的兩位女兒各個都是小美女，長女空靈、小女兒清新甜美，讓網友大讚實在太會生。

(中時新聞網)