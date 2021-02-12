64歲資深藝人澎恰恰去年8月召開記者會宣布破產，揹負的債高達2.4億，他向債主喊話會賺錢還債，但疑壓力過大導致健康出狀況，住進醫院治療而被傳失聯。即便現況令人憂心，澎恰恰仍繼續打拚，說服醫生成功出院，預告大年初一到初三會到高雄賣春聯。

澎恰恰11日傍晚在臉書公開過年工作行程：「澎恰恰的一千個還債日子，正式開始～我們將到高雄寫春聯來賣！初一到初三喔！」他的臉書小編透露，澎恰恰會在這三天於高雄的佛光山與白色戀人貨櫃屋販售春聯，提供現場客製服務，非常歡迎喜愛他的粉絲捧場，並表示價位在新台幣1000-2000元，分為兩種尺寸，限定500份。

澎恰恰初一到初三會在高雄賣春聯。（圖／FB＠澎恰恰）

澎恰恰坦言因拍電影、投資文創產業，欠下2.4億巨額債款，宣布破產後，馬不停蹄的賺錢，任何活動幾乎來者不拒，並開始經營自媒體當網紅，第一支影片就是「還債人生」，曝光他和工作人員開會到一半，突然接到債主電話，他堅定地告訴債主「我不會閃人」、「你也讓我過這關，不好意思」，被討債的畫面全播送。

澎恰恰為還債努力工作，春節也不放過，曾透露一周工作五天，或許壓力太大了，不但常半夜抽筋，血壓還飆高到180，年前驚傳失聯消息，讓外界憂心不已，對此他親自PO文報平安，表示身體不舒服而住院，雖然醫生不贊成他出院，但他為了不失約既定的工作行程，最後還是努力說服醫生，成功岀院，並說：「我沒事，關心我的澎友們請放心！盡力賺錢還債沒停過！」

(中時新聞網)