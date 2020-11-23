蔡秋鳳堂哥、被封為「台灣鴨王」的蔡義德，除自小跟爸爸一起管理養鴨事業外，擁有好歌喉的他也圓星夢成為知名歌手，近來他接受訪問，對於台北冠軍牛肉麵被爆使用萊牛的風波，相當有感，想到14年前自己經歷「瀝青鴨事件」，足足賠了2.5億，背債生活痛苦，最後花了5年才還清債務。

最近推出新專輯《一年一年老》的蔡義德，更知名是他的斜槓人生「台灣鴨王」封號響亮，不僅生意版圖遍及全台，不只賣鴨還賣雞跟鵝，10年前還跨足熟食市場，如今肉品事業市佔率高達全台5成，而這樣的他，其實一度過著負債人生，他接受《三立新聞網》專訪，表示當年因為瀝青鴨事件，讓他鴨子無法出貨，硬生生欠下大批貨款，慘賠2.5億，債務壓力纏身的他，甚至不敢回家，後來鼓起勇氣面對，找債權人來清算欠債。

蔡義德當時跟所有債權人明言，一直催債讓他精神受到太大打擊，如何賺錢？要求給他2、3年時間，「如果到時候還是沒錢還，『那命就還給你們』」，最終仍因某些緊追不放的債權人，逼得從早工作到晚，才終於用5年時間還清了債務，而過程中蔡義德被朋友邀投資，他也直言「揪我投資可以，但不能虧錢喔！」，不然負債再虧錢，絕對跑路，苦笑說：「我還殘障怎麼跑路」。

至於好友澎恰恰欠下巨債一事，蔡義德也坦承事發後有跟澎哥聊過，他拿自己過來人的經驗，建議他先設停損點，先把不好的地方止血穩住，因為債務問題欲速則不達，認為「錢要賺有一個機運」，要賺還不見得賺得到，但只要夠努力，上天會幫忙，也認證澎恰恰為了還債真的很努力，相信他能過得了這一關。

(中時新聞網)