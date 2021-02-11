澎恰恰去年8月召開記者會宣布破產，負債2.4億，更公開向債主喊話會努力賺錢還債，不過卻讓小兒子無端捲入，甚至傳出被債主押走，出動大批警力救援，讓澎恰恰愧疚表示：「我真的對不起他」。

澎恰恰去年8月宣告欠下2.4億債務，即便靠房產還債，也僅償還掉一半，甚至傳出小兒子被債主押走，出動大批警力救援，當時澎恰恰表示心情從頭到尾都沒有太大起伏，但發覺兒子一夜長大，也勇敢面對，事隔多時，澎恰恰強調對兒子仍心生愧疚，根據《ETtoday》報導，他哽咽表示：「他幫我處理債務，外表看起來裝得很堅強，但其實我知道他內心很害怕，他很勇敢替我這老爸擋，我真的對不起他」。

面對30位債主的還款計畫，澎恰恰靠著手中主持的3節目、舞台劇及直播收入努力還債，沒想到卻因為壓力過大，導致健康狀況亮紅燈，血壓更一度飆高到180，對此他自嘲表示：「人在最衰的時候，什麼事情都會發生，沒什麼好怪的，我現在我只能拼命賺，才能尋求解套方法」，但也感概出道37年，很多人說要借錢給我，真的開口借錢就不聯絡了，我在演藝圈做人真的有那麼差嗎？感受到現實的人情冷暖，不過有友人透露，年節將近想聯絡，卻完全聯繫不上澎恰恰，讓人相當擔憂。

由於4個月只還了百萬，為了幫澎恰恰還清債務，吳宗憲年初時力邀他加入電商直銷行列，更信心喊話「3年賺2億」，表示依照澎哥在演藝圈的人脈，甚至可以2年就達成，讓澎恰恰感激地說「有憲哥打包票，我就在你下面好好跟著做」。

(中時新聞網)