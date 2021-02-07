吳奇隆和劉詩詩結婚5年多，育有一寶貝兒子「步步」，一家三口幸福和樂，但不知是婚姻生活太滋潤，吳奇隆身材一直備受矚目，幸福肥模樣頻傳，近日，他的近照曝光，讓網友都驚呼「變好多」。

知名製作人陳子鴻6日在臉書PO文，寫下：「只有好朋友的生日趴才能把老友都聚在一起，連皇帝都來了」，只見照片中除了有方文山、陶喆等人外，還驚見吳奇隆現身，讓網友都相當興奮。

只有好朋友的生日趴才能把老友都聚在一起，連皇帝都來了。 由陳子鴻發佈於 2021年2月6日 星期六

只見穿著黑色西裝搭白襯衫的吳奇隆，雖然臉看上去有點發福，但整體來說氣色超好，狀態也維持的不錯，完全看不出已經50歲，讓網友看了都興奮留言「四爺來了」、「偶像來了，好久不見」、「原來吳奇隆跟老師是老友」。

吳奇隆之前在迎新年的影片中，臉明顯腫一圈，身材變化又再度引發討論，其實他之前曾被調侃「吳胖胖」，不過他不但不生氣，還大器回應「胖胖…」，還有人敲碗要自拍照，吳奇隆則回「嫌我胖」，逗趣互動超親民。

吳奇隆和劉詩詩結婚時，媒體曾報導他旗下江蘇稻草熊影業，劉詩詩佔有11.1%股權，近來稻草熊影業在香港掛牌上市，首日發行價每股5.88港元，開盤後先小跌，之後不斷高升，最後收於10.8港元，期間最高達11.36港元，而劉詩詩所擁股份最高曾達8.36億港元，也就是30多億台幣，可說身家1天就多了30億。

(中時新聞網)