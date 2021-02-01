台股上周遭外資狠砍逾千億元，市場憂心台股基本面是否有惡化之虞？星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展仍維持對台灣今年GDP成長4.2%的預測，且認為還有上修空間。最主要的原因在於電子業趨勢持續看漲，有助於進一步推升今年出口和民間投資的成長。全球數位化轉型，以及人工智能、物聯網、5G和自動駕駛等新技術的運用，將繼續驅動半導體領域需求。同時，半導體行業的供求狀況已經趨緊，資本支出計畫或將升級。台灣12月電子零組件出口訂單的強勁成長，以及出口訂單與實際出口之間的差距急劇擴大，可以證明這一點。

馬鐵英表示，經濟的強勁成長已帶動勞動力市場復甦、資產價格上漲，與匯率的升值。另一方面，受制於疫苗進展，包括邊境管制在內的防疫措施可能仍會持續一段時間。綜合考量後，星展預計民間消費今年將轉為正成長，但要恢復到疫情前正常水平則需要等到下半年。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年企業獲利可望維持兩位數成長率，然而，目前大盤評價處於高位，加上融資餘額來到15年來新高，全球疫情持續發燒，又在春節假期在即之際，短線上台股難免循技術面拉回整理。元月以來，電動車概念與半導體業領漲加權指數，惟去年底表現優異的循環性類股，則因疫情漫延與股價漲多、短線獲利回吐賣壓湧現，表現相對疲弱。總體來看，台股在這波整理後，料市場資金仍將重回電子類股。

從技術面考量60日均線位於14500關口，以目前的基本面趨勢，建議可適時、分批逢低布局。

(時報資訊)