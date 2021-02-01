數位音樂市場持續成長，台灣大(3045)旗下音樂串流服務平台MyMusic宣布，目前註冊用戶數已突破600萬大關，2020年度整體訪客數年成長近200%，台灣大MyMusic後續也將持續透過與momo的合作、充實行銷活動、引進更多獨家演唱會等，盼藉此可以持續衝刺用戶數。

台灣大MyMusic提供華語、西洋、韓樂等近千萬首音樂曲庫，目前註冊用戶數已突破600萬大關，2020年度整體訪客數，較前年更成長近200%。MyMusic為提供會員更優質的服務，去年底即正式推出全新會員計畫，導入「黑鑽VIP」及「金星會員」兩大會員服務，為喜愛音樂的會員提供更多好康。短短三個月內，已有近兩成的用戶自主升級成「黑鑽VIP」，而搭配與momo購物合作銷售，「黑鑽VIP」單月會員數更成長高達四成，獲得消費者青睞。

台灣大表示，MyMusic為「黑鑽VIP」與「金星會員」帶來多項獨享活動，包含明星周邊商品與演唱會門票抽獎、明星粉絲見面會、人氣Podcast同樂會等豐富的音樂娛樂體驗，看準會員最愛參加演唱會等音樂大型活動，MyMusic更獨家為「黑鑽VIP」提供演唱會門票搶先預購與專屬購票專區，讓會員都能欣賞偶像演出。

另外，台灣大也預估台灣下半年度演唱會熱度持續升溫，由MyMusic獨家合作的全球最大演唱會娛樂公司「Live Nation Taiwan」，將有數場演唱會啟動。

(時報資訊)