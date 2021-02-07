昇恆昌及金坊免稅商店為回饋鄉親，首度與金門縣美術協會合作，在金湖廣場舉辦「2021牛轉奇蹟」活動，邀請多位書法大師揮毫送春聯之二。（昇恆昌提供）

昇恆昌及金坊免稅商店為回饋鄉親，首度與金門縣美術協會合作，在金湖廣場舉辦「2021牛轉奇蹟」活動，邀請多位書法大師揮毫送春聯之三。（昇恆昌提供）

迎接牛年春節，昇恆昌金門金湖廣場推出系列優惠活動。（昇恆昌提供）

迎接牛年春節，昇恆昌金門金湖廣場推出「牛YEAR搶福運」3款限量福袋，袋袋超值，還有機會抽到iPhone 12 Pro Max。另有新春「牛轉奇蹟 送舊添新 購物慶」一系列促銷優惠活動，消費滿萬就送千、香水化妝品滿6000元就現抵600元，同時2月底前消費滿額就送「幸運刮刮卡」1張，最高可獲得購物金6666元，現刮現抵最划算！

2月9日搶先開賣的「新年福運袋」有好牛1100元、金牛2021元、超牛10000元等3款任挑任選，包含精品、皮件、名錶、香水化妝品等精美好物，絕對物超所值。不僅如此，購買任一款福袋還能參加抽獎，最大獎有iPhone 12 Pro Max加AirPods（第2代）、iPhone 11等超級好禮。

同時，2月12日（初一）至2月16日（大年初五）前，在金湖廣場單筆消費滿2880元就能參加春節限定「牛轉乾坤夾夾樂」活動，中獎率100％，知名旅行箱、旅行收納袋等限量好禮讓顧客帶回家，與鄉親和遊客分享喜氣，牛年行大運。

昇恆昌及金坊免稅商店為回饋鄉親，昨也首度與金門縣美術協會合作，在金湖廣場舉辦「2021牛轉奇蹟」活動，邀請多位書法大師揮毫送春聯，民眾大排長龍，十分熱鬧非凡。

(中時 )