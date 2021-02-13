永豐餘受彰化縣政府之邀，協助名列交通部觀光局台灣十大經典旅遊活動的「花在彰化」展場佈置，以瓦楞紙打造彰化5大知名景點巨型裝置藝術品，12日起開展，大眾可以邊賞花邊逛扇形車庫等，進而了解紙業全循環經濟與環境共好的新生活態度。

此次瓦愣紙巨型裝置藝術品由永豐餘工紙彰化廠進行設計、製作、佈置，總長11公尺，展出彰化扇形車庫、鹿港龍山寺、彰濱風力發電、王功燈塔、王者之弓橋等5大彰化景點，當中穿插了彰化盛產的玫瑰花，與「花在彰化」活動主題呼應。

其中，最大型作品是扇形車庫，包含4台將近1位成人高的火車及仿真車庫與鐵軌，龐大作品須在製作前精準計算尺寸及配合設計，才能在會場完美組裝。永豐餘更在會場特別製作「牛鳴豐年」的昂首瓦楞牛，期盼牛年疫情消退，國人昂首過好年。

另一亮點彰濱風力發電與永豐餘強調的「全循環經濟」關聯。彰化縣擁有優良風場及日照條件，位於彰濱工業區的風力光電雙綠能已於2019年落成啟用，永豐餘工紙彰化廠也於同年完成太陽能板的併網發電，達減碳降溫之效。

永豐餘工紙使用原料有97％以上為回收紙，生產出來的瓦楞紙製成民眾常用的紙箱，再經由民眾妥善分類後，回到工廠內當原料，繼續生產瓦楞紙。而回收紙中摻雜高熱值廢棄物，永豐餘工紙亦將其轉化為再生能源，於廠內燃燒產生電能與熱能。更運用富含有機物的造紙製程水，利用獨門微生物技術轉換為沼氣，進而發電，目前為全臺最大的沼氣發電設施。永豐餘工紙於2020年通過BS8001循環經濟商業模式最高等級認證，是全球首家造紙業獲取此循環經濟認證的公司。

永豐餘工紙期待透過參與「花在彰化」活動，讓民眾了解到瓦楞紙無所不能的藝術力展現，同時從源頭減量、責任消費、妥善分類，讓廢棄物變成價值，創造全循環經濟，展期至3月1日。

(工商 )