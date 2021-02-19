苗栗縣政府要求各級學校須在開學前完成校園消毒工作，19日安排全縣各級學校百餘輛大小型學生交通車，齊聚縣立體育場旁空地全面消毒。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府要求各級學校須在開學前完成校園消毒工作，19日安排全縣各級學校百餘輛大小型學生交通車，齊聚縣立體育場旁空地全面消毒。（巫靜婷攝）

開學日在即疫情仍未趨緩，苗栗縣政府要求各級學校須在開學前完成校園消毒工作，19日安排全縣各級學校百餘輛大小型學生交通車，齊聚縣立體育場旁空地全面消毒，縣長徐耀昌喊出「校園防疫零漏洞」目標，呼籲學校、家長皆須注意孩子的健康，校園內只要學生可能接觸到的地方都要消毒。

苗栗縣政府19日進行學生交通車輛免費消毒防疫工作，縣內幼兒園幼童專用車、高中職以下公私立學校校車，包含身心障礙學生交通車及補習班交通車，均由環保局防疫消毒人員從內到外噴灑消毒藥水，希望讓學生放心搭乘、安心就學。

為強化防疫措施，縣府除了進行校園防疫衛教宣導，也要求各級學校務必在2月22日開學前完成校園及周邊環境消毒作業，由環保局籌備消毒漂白藥水發放至各鄉鎮市公所清潔防疫消毒隊，針對縣內173所高中職（含）以下學校及公立幼兒園，排定期程完成消毒。

環保局指出，消毒藥水成分為次氯酸鈉，除了校園環境，也要求各鄉鎮市加強各社區、人潮聚集處、交通場站、部落公共場所消毒，包含校園周邊及校內戶外開放民眾休憩空間，民眾常觸摸的遊樂設施、球場設施、1樓洗手台、1樓廁所等環境。

徐耀昌呼籲各校與家長持續追蹤政府防疫訊息，並持續落實校園防疫3道防線，學生上學前，家長應落實學生在家健康管理，耳溫≧38℃、額溫≧37.5℃，須以耳溫再確認。學生進入校園須量體溫，老師應主動關心學生健康狀況，如有疑似感冒症狀要戴口罩，若已發燒務必請學生在家休息，保護自己及他人。

(中時 )