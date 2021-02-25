市議員施志昌25日邀相關單位會勘要求改善。（陳淑娥攝）

市議員施志昌25日邀相關單位會勘要求改善。（陳淑娥攝）

台中市大甲區中山路一段車流量大，由於路面破損不平致交通意外頻傳，地方居民要求盡速改善，市議員施志昌25日邀相關單位會勘。台中市建設局表示，此路段已送前瞻計畫申請路平經費，若3月還未通過，將先用市府預算針對水源路至鎮瀾街段進行路平，所需經費約57萬元。

在地里長及居民一直不斷反映，希望能盡快針對中山路一段整段做路平，但多年來仍未見改善。市議員施志昌今日邀集建設局養工處、大甲區公所、薰風里里長蔡松卿至現場會勘，要求建設局盡快給民眾一個安全的行車空間。

施志昌表示，大甲中山路一段為大甲交通要道，往來行車頻繁，行經公車也非常多，在此情況下路面毀損嚴重，過去也只是東補西補，路面仍龜裂不平、期凹凸坑疤，騎機車、腳踏車都很危險，尤其是停止線附近就有凹凸不平狀況，常常有騎士因下雨天或視線不佳未注意而摔倒。

蔡松卿表示，此路段於大甲交通流量很大，山線海線經過的公車都有，也因如此，長期導致路面損壞嚴重，希望市府能加以修繕，解決道路不平影響行車安全的問題。

養工處正工程司王俊傑指出，該路段已規劃進行路平，前瞻計畫也送至內政部，若前瞻計畫3月仍未核定，會先使用市府預算，針對水源路至鎮瀾街路段進行路平，長度120公尺、寬度16公尺，總面積1920平方公尺，所需經費約57萬元。

(中時 )