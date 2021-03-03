埔里鎮鯉魚潭湖光山色，但設施老舊且缺乏夜遊亮點；南投縣長林明溱有感於「印象西湖」的吸引力，將推動「夢境鯉魚潭、行浸式叢林光影」環境營造計畫，並已責成規畫單位就軟硬體設施檢討修正，盡速推動夢境鯉魚潭計畫。

林明溱指出，為打造鯉魚潭嶄新風貌，以及「行浸式夜遊演藝」體驗，縣府已籌措6500萬元經費，要將鯉魚潭營造成日夜遊賞的魅力新亮點，並以每年吸引70萬人次付費遊客為目標，達到新景點投資、營收損益兩平，帶動周邊觀光榮景。

縣府觀光處長陳志賢指出，目前規畫的夢境鯉魚潭、行浸式叢林光影，將設置真人演繹舞台、魚鱗式階梯觀眾席、叢林祕境、浮空投影、湖中平台、光影牆面，結合硬體基礎設施的更新改造與美化，搭配聲光演藝工程的雲海古籍、鯉仙水影、魅影長廊交互體驗等，透過音響、燈光、環控、屏幕投影等先進軟體，營造鯉魚潭成為主題式夜遊賞景的首選，預估每次遊程約90分鐘，收費2到300元，由專人導覽體驗。

林明溱也前往埔里國中、小學，及周邊的北辰街、西康路、北平街，以及貫穿枇杷里、杷城里的東興二街，勘查剛完成的道路改善工程；林明溱說，兩處路面改善工程都有迫切需要，因此分別斥資195萬元及90萬元，趕在農曆春節前發包完工；至且枇杷里民反映東興二街路面改善只到民治三街口，還有大半路段未重鋪路面，林明溱也允諾繼續寬籌經費，盡快將東興二街路面全部都更新改善。

(中時 )