為了紓緩前鎮區崗山仔周邊地區停車供給不足問題，高市府在崗山仔公園規畫設置公有路外平面停車場，預計於9月底開放民眾使用，高雄市副市長林欽榮9日前往視察平面停車場相關規畫，也承諾3年後會在當地新建地下停車場。

依照交通局規畫，崗山仔公園公有路外平面停車場將使用公園部分約3345平方公尺面積建置公有平面停車場，共可提供100輛小型車位來紓解當地的停車需求，目前前置作業已經完成，預計在9月底正式啟用，屆時可以有效解決當地停車位不足的問題。

林欽榮表示，因為崗山仔地區舊部落街道狹窄不易畫設路邊停車格，為改善道路交通安全及紓緩周邊地區停車不足問題，市府利用崗山仔公園部分空間作為停車場，該停車場位於前鎮及鳳山交界處，並鄰近捷運黃線預定路線，未來可帶動當地發展並紓解接駁轉乘停車需求。

崗山仔的停車不便的問題已經存在多年，先前各民代希望向高市府爭取的是地下停車場，如今高市府卻是為民眾設置崗山仔公園公有路外平面停車場，除了停車問題沒有完全解決，更可能影響前來公園內運動、遊憩的民眾，引發藍綠議員反彈。

對於地方民代希望能爭取中央補助闢建地下停車場，林欽榮指出，崗山仔公園公有路外平面停車場只是暫時性的應變政策，林欽榮允諾，未來3年內，市府團隊會努力研議爭取中央經費補助，朝向地下化方式闢建停車場。

(中時 )